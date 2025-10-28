ביום חמישי כ"ב חשוון, ה-13 בנובמבר, יציין עולם התורה הציוני-דתי אירוע היסטורי לרגל מלאת 100 שנה להיווסדה של ישיבת מרכז הרב, אם הישיבות הציוניות. האירוע, יתקיים בבנייני האומה בירושלים בהשתתפות ראשי ישיבות, דיינים, רבנים ונבחרי ציבור.

האירוע יכלול מיצגי וידאו וקול מיוחדים על תולדות הישיבה ומורשת הראי"ה על ידי בוגריה ורבניה, וכן תוכנית אומנותית עשירה עם הזמר אברהם פריד בליווי תזמורתו של יובל סטופל והופעה של עקיבא מרגליות.

מפגש בוגרים מיוחד יתקיים החל מהשעה 18:00, והאירוע המרכזי יחל בשעה 20:00. באירוע זה יונצחו ויוזכרו שמותיהם של כל בוגריה שמסרו נפשם על קדושת השם מאז היוסדה.

לרכישת כרטיסים לאירוע במחיר של 25 שקלים - לחצו כאן

ישיבת מרכז הרב, שהוקמה על ידי מרן הראי"ה קוק זצ"ל, הפכה במהלך השנים לספינת הדגל של הציונות הדתית.

כיום לומדים בישיבה 700 תלמידים ואברכים, ואלפי בוגריה משמשים כרבנים, דיינים, קציני צבא בכירים, אנשי אקדמיה ומנהיגי ציבור. עשרות ישיבות ומוסדות חינוך הוקמו על ידי בוגרי הישיבה, שהשפעתה הרחבה הפכה אותה למרכז רוחני המקרין תורת חיים על כל חלקי עם ישראל ומגשר בין עולם התורה לחיי המעשה.

הישיבה, הממוקמת בירושלים, מהווה כבר מאה שנים מרכז תורני שייחודו בשילוב לימוד התורה לעומקה עם מחשבת ישראל ואהבת הארץ. דרכה המיוחדת של הישיבה, המשלבת לימוד גמרא בעיון ובבקיאות יחד עם לימודי אמונה, כתבי הרב קוק ועוד, יצרה דורות של תלמידי חכמים גדולי תורה המעורים בחיי האומה ומשפיעים על עיצוב פניה הרוחניים של מדינת ישראל.

רבים מבוגריה משפיעים מתורתם ואורם על הציבוריות הישראלית, והקימו מוסדות חינוך רבים המפארים את עולם התורה הציוני דתי. אירוע המאה מהווה הזדמנות למפגש דורות ולציון המפעל התורני האדיר שהשפיע על עיצוב דמותה של המדינה.

