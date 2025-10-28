שר החוץ גדעון סער נפגש הבוקר (שלישי) במשרד ראש הממשלה בבוקרשט עם ראש ממשלת רומניה איליה בולוז'ן, לדיון ממושך על היחסים בין המדינות ועל ההתפתחויות האחרונות בעזה.

השר סער הודה לבולוז'ן על תמיכתו המתמשכת בקהילה היהודית ברומניה ועל עמידתה של רומניה לצד ישראל בזירה הבינלאומית, והדגיש את חשיבות העמקת שיתופי הפעולה בין המדינות בתחומי הכלכלה, החדשנות והביטחון.

במהלך הפגישה הציג סער לראש הממשלה הרומני תיעוד של תרמית שביצע ארגון חמאס, שבו נראים מחבלים זורקים שרידי גופה ממבנה, קוברים אותה ולאחר מכן מזעיקים את נציגי הצלב האדום - כדי לביים מציאת גופת חלל חטוף.

"יש עדיין 13 חטופים חללים שחמאס מסרב להשיב, בניגוד לתוכנית טראמפ. בלילה האחרון הם החזירו שרידים של גופה שכבר נמצאת בישראל. חמאס לא ממלא את התחייבויותיו, ואנו חוששים שגם יתחמק מפירוק מנשקו - למרות שזה חלק בלתי נפרד מהתוכנית. ישראל מחויבת להשגת יעדיה ולפירוק חמאס מנשקו", אמר סער.

הוא הוסיף כי חשיפת הסרטון נועדה להמחיש למנהיגי אירופה את הציניות וההפרות החוזרות של חמאס בכל הנוגע לנושא החטופים, ולהדגיש את נחישות ישראל להמשיך במאבקה עד להשבת כלל החטופים והחללים.