טליק גואילי, אימו של רס"ל רן גואילי ז"ל שגופתו מוחזקת בעזה בידי חמאס, סיפרה על הכאב הגדול והטלטלה שעוברות משפחות החללים בימים בהם חמאס מהתל בישראל ומפר את ההסכם איתה.

"אי אפשר להסביר את זה. אתה לא ישן בלילה. אנחנו מבינים שזה כמו איזה פוקר כזה. אתה מתעורר ומבין שזה לא אף אחד מאיתנו. זה משחק ידוע. לא ציפיתי שזה יהיה אחרת", אמרה גואילי בראיון ל-103FM.

היא הוסיפה, "אנחנו מבינים שייתכן שהם פיצלו את הגופות, אנחנו לא יודעים בכלל מה הם עשו להם שמה המפלצות האלה, יש לנו כנראה עוד דרך ארוכה".

היא פנתה לראש הממשלה וביקשה: "אל תוותר. הבטחת לנו וזה לא משהו שהוא בלתי אפשרי. צריך לעשות פעולה, אפשר להפסיק את הסיוע, להגביר את הלחץ. האם יש כאן התאמצות אמיתית או חרטא? שתקנו 14 שנה עד שהחזירו את גולדין ושאול ואסור לנרמל את זה".