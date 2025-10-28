לאחר פירוק הממשלה ההולנדית בחודש יוני האחרון, אזרחי הולנד ייגשו ביום רביעי הקרוב אל הקלפיות, בפעם השלישית בתוך חמש שנים. הבחירות מגיעות לאחר משבר פוליטי שנוצר בעקבות פרישתו של חירט וילדרס, מנהיג מפלגת הימין "המפלגה למען החירות", מהקואליציה.

לפי הסקרים שפורסמו לפני פתיחת הקלפיות, וילדרס צפוי להוביל במספר המושבים, אך יתקשה להרכיב ממשלה. מרבית המפלגות האחרות כבר הצהירו כי לא יישבו עמו בקואליציה, בין היתר בשל עמדותיו החריפות.

וילדרס עצמו הסביר כי החליט לפרוש מהממשלה בשל "חוסר המאבק של הממשלה ההולנדית בהגירה המוסלמית למדינה, והמדיניות של ממשלת הולנד נגד ישראל בעקבות המלחמה בעזה". לדבריו, "סבלנותי פקעה לנוכח חוסר המעש של הממשלה במאבק בהגירה".

כדי להקים ממשלה, יצטרך וילדרס לגייס תמיכה של לפחות 76 חברי פרלמנט - יעד שנראה בשלב זה רחוק. בנאום שנשא בסוף השבוע האחרון בעצרת בחירות, הזהיר כי הדרת מפלגתו מתהליך הקמת הממשלה תערער את יסודות הדמוקרטיה: "אם 'המפלגה למען החירות' תהיה המפלגה הגדולה ביותר ביום רביעי ואתם משאירים אותנו בחוסר מעש ואפילו לא רוצים לדבר איתנו או לשלוט איתנו, אז הדמוקרטיה מתה בהולנד".

מבקרים רבים במערכת הפוליטית טענו כי הממשלה האחרונה, בה היה וילדרס שותף מרכזי, נכשלה בטיפול בבעיית ההגירה הבלתי חוקית ובהתמודדות עם משבר הדיור שפגע באזרחים ההולנדים.