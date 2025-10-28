דיון סוער סביב סרטון שהפיצה משטרת ישראל, בו הושוו אוהדי כדורגל למתפרעים פלסטינים, גלש לעימות חריף בשידור חי.

העיתונאי ג'וש בריינר תקף את המשטרה על הסרטון שלטענתו מעורר פרובוקציה, והשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, עלה לשידור בתגובה והגיב בחריפות.

בריינר פתח את השיחה בהתייחסות לדבריהם של חטופים ששבו מהשבי, שטענו כי "הם חטפו מכות בגלל השר לבט"פ בן גביר". השר השיב, "ג'וש הוא לא היחיד שמאמץ את הנרטיב החמאסי", ובהמשך התפרץ "אני לא מוכן, אתם לא תתנו לדוברי חמאס לעלות על הקו", מה שהוביל לניתוק השידור.

לדברי בן גביר, הביקורת על מדיניותו כלפי תנאי הכליאה אינה מוצדקת: "יש נרטיב שבגלל איתמר בן גביר חמאס היה יותר קשה. ממש, בלעדיי היו נותנים לחטופות מניקור-פדיקור ולחטופים בריכת שחייה כל היום. מספיק עם זה". הוא הדגיש: "מחבלים התנהגו בבתי כלא כמו במלונות הכול כלול - אני שיניתי את הכללים".

בהמשך השידור, כשנשאל על קריאות גזעניות במגרשי כדורגל, אמר: "אני שמעתי במשחקים של אוהדי בית"ר קריאות נגד אחמד טיבי והם צודקים. איזה גזענות יש כאן? אחמד טיבי - טוב מאוד שקוראים נגדו קריאות. אני לא אומר לתקוף חלילה, אבל אם צועקים לאחמד טיבי 'ארץ ישראל זה כאן' אין שום בעיה. אין בזה גזענות".

חברי הפאנל הסתייגו מדבריו והאשימו אותו בהסתה, אך בן גביר עמד על שלו: "ממש לא, אני עומד מאחורי זה. איימן עודה תומך טרור, נקודה. הייתי מצפה מהיועמ"שית להגיש נגדם כתב אישום ואני בעצמי הייתי זורק אותם לסוריה".

על הסרטון שהפיצה המשטרה, אמר בן גביר: "לא ראיתי את הסרטון. אל תשנאו את השוטרים - הם עובדים יום וליל בשבילכם, בשבילי, בשביל הילדים של כולנו. מותר לשוטרים להוציא סרטון נגד אלו שזורקים עליהם אבוקות וחזיזים".

את דבריו חתם בקריאה לציבור: "בואו לכדורגל, בואו ליהנות. בסוף כולנו יחד אחים - דתי, חילוני, ימני, שמאלני, אנחנו אחים. איימן עודה הוא לא אח שלי, הוא תומך טרור, צר לי".