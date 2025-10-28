שר התקשורת שלמה קרעי מצהיר הערב (שלישי) בראיון ל-i24NEWS כי הוא אינו מתכוון לקחת חלק בעצרת המחאה החרדית הנוגעת לחוק הגיוס שתיערך ביום חמישי בצהריים.

"אני לא מתכוון להגיע לעצרת," אמר קרעי. "מבחינתי אין בעיה שאחרים יגיעו. יכול להיות שיהיו שם תמונות של שוליים קיצוניים שינסו להראות מחאה נגד חוק הגיוס והגיוס בכלל. אני לא צריך להיות במקום של שוליים כאלה".

בהתייחסו לדברים שאמר השר עמיחי שיקלי, שתקף אותו בעקבות העובדה ששקל לקחת חלק העצרת, השיב קרעי בחריפות: "שיקלי לצערי הרב לקח חלק בקמפיין ההסתה של לפיד וליברמן, לא כליכודניק אמיתי".

"הוא קורא לזה עצרת נגד הגיוס וחוק ההשמטות - שזה הקמפיין של לפיד וליברמן. הליכוד מביא כאן חוק היסטורי", הדגיש קרעי והוסיף "אני בקשר טוב עם החרדים בלי שום קשר לעצרת כזו או אחרת".