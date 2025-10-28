11 רבנים מהציונות הדתית שיגרו מכתב לשר המשפטים יריב לוין, בו ביקשו להיפגש עמו לצורך קידום חנינה לאסירים הביטחוניים היהודים. המכתב נשלח ברקע שחרורם של מאות מחבלים במסגרת עסקת החטופים, והקריאות הציבוריות הגוברות לשחרור אסירים יהודים המרצים עונשי מאסר ממושכים.

על המכתב חתומים הרב אליקים לבנון, הרב שאול דוד בוצ'קו, הרב שמואל אליהו, הרב ישראל אריאל, הרב מנחם בורשטיין, הרב יגאל קמינצקי, הרב שמואל מורנו, הרב דוד פנדל, הרב יהודה קרויזר, הרב דודי דודקביץ', והרב אוהד קרקובר.

במכתב נכתב, בין היתר, כי "עמירם בן אוליאל הורשע עפ"י הודאתו בלבד ברצח בני משפחת דוובשא בכפר דומא. ההודאה הוצאה ממנו בעינויים קשים ואכזריים, שבוצעו בניגוד לחוק ועל בסיס נוהל 'פצצה מתקתקת' המופעל כנגד מחבלים במטרה להציל חיים. אנו מבקשים כי תפעיל את השפעתך לערוך משפט חוזר לעמירם בן אוליאל".

הרבנים הדגישו כי מדובר בעוול מתמשך וכי יש לאזן בין החנינה למחבלים לבין עיון מחודש בעניינם של אסירים יהודים המרצים עונש ממושך.

גורמים בסביבת השר יריב לוין אומרים לערוץ 7 כי השר לא מתנגד להיפגש עם הרבנים אך חשוב להבהיר כי על פי חוק משפט חוזר מתקיים אך ורק בהחלטה של "נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון", כלשון החוק.