נוסח חוק הגיוס שיזם יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט, פורסם הערב (שלישי) בחדשות 12 וממנו עולים שינויים משמעותיים לטובת הציבור החרדי.

בין היתר בוטלה הדרישה למכסה של לוחמים קרביים ולראשונה, לא ייקבע יעד כמותי מחייב לגיוס חרדים לתפקידי לחימה.

בנוסך, חרדים שישתלבו בשירות אזרחי בתחומים ביטחוניים, כגון משטרה, מד"א או פיקוד העורף, ייחשבו כחלק מיעדי השירות.

ההגדרה של מועמד לשירות חרדי השתנתה כך שמי שלמד שנתיים בלבד בישיבה (במקום שלוש) ייחשב כעומד בהגדרה לצורך קבלת פטור מגיוס.

עוד קובע החוק כי איסור הוצאת רישיון נהיגה יחול רק על משתמטים חדשים ולא רטרואקטיבית. בנוסף בוטלה הדרישה לחתימה ביומטרית או אמצעי זיהוי דיגיטלי לבני הישיבות.

בנוגע לאיסור יציאה לחו"ל נקבע כי תיאסר היציאה על חרדים שלא סיימו את חובתם בשירות עד גיל 26.

ביטול מכסת הלוחמים נתפס במערכת הפוליטית כוויתור משמעותי לקראת המפלגות החרדיות, בעוד הכללת השירות האזרחי במכסה אמורה לאפשר "מסלול שווה ערך" לשירות צבאי.

ראש האופוזיציה לפיד תקף: "מה שהונח על שולחנה של ועדת החוץ והביטחון הוא לא חוק גיוס, הוא חוק השתמטות מחפיר - זו יריקה בפרצופם של הלוחמים".

לפיד הבטיח שאם טיוטת החוק הזו תקודם, "בממשלה הבאה כל חרדי שלא יגיע לבקו"ם לא יקבל שקל מהמדינה ולא יוכל להצביע בבחירות".

יו"ר כחול לבן בני גנץ הגיב: "‏‏‏עוד 'חוק גיוס' בלי גיוס. עוד דיל קואליציוני על הגב של הילדים שלנו. ביטחון ישראל לא אמור להיות קלף פוליטי. תתביישו".

יו"ר ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, פרסם איור של ח"כ ביסמוט מופעל על ידי דרעי וגפני וכתב: "אני לא בטוח שהבובה-ביסמוט אפילו קרא את נוסח חוק ההשתמטות שאמרו לו להוציא".

גם ח"כ דן אילוז מהקואליציה מתח ביקורת על הנוסח המסתמן. "זה לא חוק של הליכוד - זה חוק של ש"ס. זה חוק שלא יגייס חרדים, יפגע בציבור המשרת שמצביע לנו ויפגע בליכוד לקראת הבחירות הקרובות. החוק היחיד שהליכוד צריך לקדם הוא פשוט וברור: מי שמשרת - מקבל הטבות מהמדינה. מי שלא משרת - לא. בכל מגזר, מהיום הראשון, ולכל החיים. נקודה. אני עדיין מקווה שביסמוט יבחר להציג ביום שני חוק ליכודי אמיתי, לא חוק שנכנע לפוליטיקאים החרדים".