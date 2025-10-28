משרד הבריאות עדכן הערב (שלישי) על תקלה חמורה בערכות בדיקה לגילוי נשאות של גן ה-BRCA, האחראי לסיכון מוגבר לחלות בסרטן השד ובסרטן השחלות אצל נשים.

התקלה נחשפה באופן מקרי, לאחר שאחת מקופות החולים זיהתה מקרה שבו מטופלת קיבלה תשובה שלילית - כלומר שאינה נשאית - אך לאחר שחלתה וביצעה בדיקה נוספת במוסד רפואי אחר, התברר כי היא כן נשאית של הגן.

במקרה נוסף, אישה אחרת שקיבלה גם היא תשובה שלילית, נבדקה שוב בהמשך - והתגלה כי גם היא נשאית, אף שלא פיתחה את המחלה.

לאחר שהתגלו שני המקרים, קופת החולים ביצעה בדיקה רוחבית נוספת ומצאה עוד מקרה של תוצאה כוזבת.

במשרד הבריאות הדגישו כי מדובר בתקלה בעלת פוטנציאל סיכון גבוה, משום שנשאיות של הגן, לו היו מודעות לכך, יכלו לנקוט צעדים מונעים - בהם כריתת שדיים או שחלות - כדי להפחית משמעותית את הסיכון לחלות.

הבדיקות התקולות בוצעו במעבדות של קופות החולים כללית, מאוחדת ולאומית, וכן בבתי החולים בילינסון, סורוקה, נהריה, עפולה, מאיר, כרמל וקפלן.

בשלב זה, במשרד הבריאות לא יודעים מה היקף התקלה או מהי התקופה המדויקת שבה התרחשו המקרים.

המשרד הנחה את כל המכונים הגנטיים והמעבדות הרפואיות להפסיק מיידית את השימוש בערכות הבדיקה עד לבירור מלא של הסיבה לתקלה. החברה המייצרת את הערכות העבירה תחקיר ראשוני, אך טרם הוברר אם מקור התקלה הוא בייצור הערכה עצמה או בטכנולוגיית הפענוח שלה.

"המשרד בוחן את כלל האירועים בשיתוף עם החברה והמעבדות. בשלב זה, כל מטופלת שעברה בדיקה גנטית לגילוי גן ה־BRCA מתבקשת לפנות לגורם הרפואי המטפל ולבצע בדיקה חוזרת לשם ודאות מלאה", נמסר מטעם משרד הבריאות.