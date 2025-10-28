התקרית החמורה ברפיח: המחבלים שפתחו באש על כוח צה"ל יצאו ממנהרת טרור באזור שכונת ג'ניינה והפרו את הפסקת האש.

גורמים ביטחוניים אמרו כי ההתקלות התרחשה במהלך פעילות הנדסית של כוחות צה"ל נגד מנהרות הטרור. כשהחלו הכוחות לפגוע בחלק מרכזי של המנהרה יצאו ממנה מחבלים והחלו לירות לעבר הכוח - כולל ירי RPG.

ההערכה הראשונית בצה"ל היא שמדובר בחוליית טרור שהייתה מבודדת במשך זמן רב במנהרה ויצאו ל'לחימת התאבדות' כשהם מבינים שיחוסלו במהלכה.

בארגון הטרור הרצחני חמאס הכחישו מעורבות בתקרית וטענו "מחוייבים להפסקת האש ומקפידים עליה".

בעקבות התקרית, צה"ל תקף מספר מטרות ברפיח כולל מבנים ומנהרות. במקביל, נבחנת האפשרות לצאת לגל תקיפות נרחב ביותר, כתגובה על ההפרות החוזרות והנשנות.

הרמטכ"ל אייל זמיר התייחס להפרות הסכם הפסקת האש מצד חמאס ואמר: "חמאס התחייב להשיב את יתר החטופים החללים, אך הוא מפר את התחייבותו. אנחנו מכירים היטב את אופיו של הארגון הזה, ארגון שבנוי על טרור, על הונאה ועל רמייה. לא נעבור על כך בשתיקה - נמשיך לפעול להחזרת כל חטופינו לקבורה, זוהי חובתנו המוסרית והערכית.

אם חמאס לא יעמוד בהתחייבותיו - הוא יישא באחריות וישלם מחיר כבד. נמשיך לפעול בעוצמה, באמונה ובאחריות. אתגרים רבים עוד נכונו לנו, המלחמה טרם הסתיימה", דברי זמיר.