הרב רצון ערוסי, רבה של קריית אונו, תקף היום (שלישי) את בכירי שב"כ לשעבר על רקע ניסיונותיהם - כלשונו - לסכל את מינויו של דוד זיני לראש השב"כ.

בדבריו, קרא הרב ערוסי לבכירים שפרשו להפסיק את פעילותם הציבורית הפוגענית והזהיר מפני הנזק שהיא גורמת לאחדות הלאומית ולזהותה של מדינת ישראל.

לדבריו, "חבל שאחריתם מביישת את ראשיתם. אנו קוראים להם מכל הלב - מגיע לכם המון תודה, אבל חדלו מהפילוג אשר מזהה ככביכול את מדינת ישראל כליברלית ופרוגרסיבית. היא הרסנית מדי ופוגעת במהות החיובית של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי".

עוד אמר, "עד היום הייתה לנו תודעה שיש ארגון שב"כ ציוני, נועז וחשוב שחייבים לו הרבה מבחינת ביטחונה של מדינת ישראל, יש לו הצלחות כבירות. עכשיו, עם עדויות חדשות, מתברר כי יש כמה מאנשי השב"כ שעבורם הוא לא ארגון של מדינת ישראל - אלא מדינת ישראל היא ארגון של השב"כ".