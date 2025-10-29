הצטרפו לאירוע הזום-ספידייט הגדול בישראל מבית פרויקט 252, לרגל פתיחת החורף! כ-1000 מחפשי זוגיות יקיימו עד 7 דייטים במקביל (מינימום 3 דייטים), עם פרטנרים שהותאמו על ידי אלגוריתם חכם וכל זה ב- 60 דקות ובלי לצאת מהבית!

גבי דניאל, מנהל התוכן של הפרויקט מספר: "מה שקורה בספידייט זה בלתי נתפס. באירועים הקודמים - עשרות דייטים הסתיימו במאץ', זו זכות אדירה לקחת חלק בפרויקט שמצליח לקדם, בזמן כה מועט כל כך הרבה רווקים ורווקות אל עבר הזוגיות והחתונה!".

אירוע הזום-ספידייט יתקיים ביום חמישי ח' בחשוון (30.10) בשעה 20:30 בערב דרך הזום עם מערכת מיוחדת של חברת Corona Crush. המערכת מבוססת על אלגוריתם חכם שסורק את מאגר ההצעות הענק ומתאים לכל אחד מהנרשמים לו"ז של דייטים עם התאמה הדדית גבוהה.

איך זה עובד?

הכי פשוט בעולם: נרשמים לאירוע הספידייט הקרוב, ממלאים שאלון התאמה אישי, וביום חמישי בערב - נכנסים דרך הקישור האישי שישלח אליכם במייל ובמסרון ויוצאים לסדרה של דייטים כאשר כל דייט אורך כ-9 דקות עם הפסקה של 2 דקות בין דייט לדייט.

בסוף הערב תסמנו את ההצעות שיש בהן פוטנציאל מבחינתכם, ואם גם הצד השני יסמן את אותו הדבר - מזל טוב! יש לכם מאץ', והצוות יקשר ביניכם להמשך ההיכרות.

בפעמים הקודמות מעל 30% מהמשתתפים יצאו עם לפחות מאץ' אחד!

צוריאל גביזון, יזם פרויקט 252 מוסיף: "מדובר על קונספט ייחודי שמקצר משמעותית את הדרך לאלפי מחפשי זוגיות למצוא את בחיר ליבם. במקום לשרוף ערב שלם על דייט אחד, רק כדי לגלות בסוף הפגישה שאין התאמה - יצרנו אפשרות להיפגש עם 7 מועמדים עם פוטנציאל התאמה סופר גבוה, בפחות משעה אחת!

"חשוב להבין שגם אם השתתפת באירוע ספידייט קודם אז המערכת תדע לסנן את האנשים שכבר פגשת, כך שלא משנה כמה פעמים כבר היית בספידייט, תמיד תפגשו רק אנשים חדשים ורלוונטים! ומעבר לזה, ממשיך צוריאל - "יש לנו כל הזמן פידבקים שמראים לנו שהמאצ'ים שקורים בספידייט, הם מאצ'ים שהרבה פעמים, בדרכי ההיכרות הקונבנציונאליות, פשוט מעולם לא היו קורים!"

איך נרשמים? כל מה שנדרש הוא למלא כמה פרטים על עצמכם והאלגוריתם שלנו כבר ידאג לכל השאר. ההשתתפות באירוע בעלות סמלית של 50 ש"ח בלבד לכיסוי הוצאות (ולחברי פרויקט 252 - 20 ש"ח) ומספר המשתתפים מוגבל! אז יאללה, סיכוי טוב שהזוגיות שלכם מחכה ממש מעבר למסך!

