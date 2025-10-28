"לפני 13 נהרג הרב דן שמואל מרצבך בדרכו למערת המכפלה להתפלל תפילת ויתיקין", כך נפתח הקליפ המוזיקלי שפורסם לכבוד בר המצווה של נכדו, דן שמואל יגל הראל. השיר שבוצע - "יבנה המקדש - שירו של אבא" - מהווה מחווה לדמותו של הסב ולזיכרון שצועד עם המשפחה לאורך השנים.

הרב מרצבך, תושב עתניאל, נהרג בשוגג מאש כוחות צה"ל לעבר רכבו שנסע בכביש 60, סמוך לצומת הכבשים. הוא היה אדריכל שבנה בתי כנסת ומקוואות בכל רחבי הארץ, בפרט בהר חברון, ומלמד תורה שהפיץ רוח וניגון. בני המשפחה מספרים כי נהג להתהלך עם גיטרה ולפרוט על נימי הלב של שומעיו.

"באותן שעות אחרונות של אותה שנה התקיים ברית לנכדו שנקרא בשמו דן שמואל יגל נ"י שהביא הרבה שמחה אור וגילה למשפחה. והיום הוא חוגג בר מצווה".

לביצוע צורף בית חדש שכתב הרב תמיר גרנות לזכר בנו אמיתי צבי גרנות הי"ד. במהלך צילומי הקליפ פקדו בני המשפחה את קבריהם של גיבורים שהשפיעו על חייהם: אלקנה ויזל הי"ד המורה של דן, ויהונתן שטיינברג הי"ד, מפקד חטיבת הנח"ל שעל שמו קרוי יונתן - אחיו של דן - שנולד בשעת הלווייתו.