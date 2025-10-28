מליאת הכנסת קיימה היום (שני) דיון מיוחד לזכרו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל, ביום הזיכרון השנתי.

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, פתח את הישיבה בדברים על מורשת הרב: "לאורך הדורות עמדו מנהיגי ישראל וגדולי התורה בפני הכרעות גורליות, אך מעטים נדרשו להתמודד עם שאלות כה סבכות כמו אלה שעמדו לפתחו של הרב עובדיה יוסף. הפסיקות שיצאו תחת ידו נחשבות עד היום לחדשניות ופורצות דרך".

אוחנה הדגיש את הייחודיות שבדמותו: "היה ברב עובדיה יוסף שילוב נדיר של אומץ לב הלכתי, ידע אדיר במקורות היהודיים וחמלה אנושית. מעשיו שינו את פני הפסיקה הרבנית בישראל. עד היום, נלמדים פסקי דינו, נלמדת דרכו ונשמר זכרו של האיש שידע יותר מכל לחבר בין דקדוק ההלכה לרחמי הלב".

יו"ר הכנסת סיכם: "מרן זצ"ל היה מענקי הרוח, שהשפעתו חצתה מגזרים, עדות וגבולות והיא תוסיף להאיר גם שנים רבות לאחר לכתו. יהי זכרו נצור וזכור בליבנו לעד".

ח"כ אריה דרעי, יו"ר ש"ס, דיבר על אהבתו הכוללת של מרן לכל חלקי העם: "מפעל חייו של מרן נבנה על אהבת ישראל, שליחות טהורה לשם שמיים. כך היה בכל תחום שנגע בו. כך גם באהבתו לחיילי צה"ל. כאשר שמע על חייל שנפל - היה יושב ובוכה. הוא אמר שהחיילים מוסרים את נפשם כדי שאנו נוכל ללמוד תורה. הוא אמר כי מי שנלחם בשדה הקרב הוא שליח השם".

דרעי הוסיף: "באותה נשימה הוא נלחם למען לומדי התורה וזעק כי התורה היא סוד קיומנו. הנושא הזה תמיד היה בראש מעייניו - להבטיח שלא תישכח תורה מישראל, שכל ילד יהודי יוכל ללמוד, להכיר מאין בא ולאן הוא הולך".

השר התייחס למורשת מרן בהקשר הנוכחי: "אם מרן היה חי, הוא לא היה מאמין כמה גדל מפעל חייו, כמה צדק חברתי ואור הוא הביא לעולם. היום, הקיטוב, הפילוג והשנאה הפנימית מכים בנו ללא רחם. ראינו למה זה יכול לגרום. אסון נורא אחד היה לנו, ועדיין לא למדנו את הלקח".

דרעי הדגיש: "אנו מוכרחים לעצור, להתעשת ולהיזכר בדמותו של מרן שהייתה כולה אהבת ישראל. הוא לא חילק את העם, אלא איחד אותו. הוא לא חיפש מה מפריד - אלא מה מאחד".

בסיום דבריו קרא דרעי למסר מרכזי: "אנו חייבים לשים את דמותו כנר לרגלינו, לא רק כמנהיג ופוסק אלא כמודל לאהבת חינם. לאהוב כל יהודי, עם כיפה או בלי כיפה. ימין או שמאל, מסורתי או חילוני. כי כשאוהבים - מוצאים את הדרך המשותפת. וזו צוואתו של מרן לנו היום - לשמור על האחדות, על התורה, על לומדי התורה, על הלב היהודי הפועם, שנחזק את החיילים שלנו ואת המשפחות השכולות".

הרב עובדיה יוסף זצ"ל, שנפטר בשנת תשע"ד (2013), היה הראשון לציון והרב הראשי הספרדי לישראל, מייסד תנועת ש"ס, ונחשב לאחד מגדולי הפוסקים בדורנו. הלווייתו נחשבת לאחת הגדולות בתולדות מדינת ישראל, עם למעלה ממיליון משתתפים.