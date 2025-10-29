רמי גליקשטיין, השוהה בניו יורק לרגל ביקור משפחתי, משחזר בראיון לערוץ 7 את רגעי האימה שחווה כשהותקף על רקע אנטישמי, מרחק צעדים ספורים בלבד, ממסעדה יהודית במנהטן.

"אני בביקור משפחתי קצר בניו יורק והייתי בדרך למסעדה יהודית מוכרת. הלך לידי בחור גדול, הסתכל עלי והתחיל לצעוק: 'מה הדת שלך?' והבנתי שזה לא הולך לכיוון של דיאלוג. ניסיתי להתרחק ולהיכנס למסעדה אך התוקף חסם את דרכו. הוא עצר אותי, תקף אותי, זרק את הכיפה והחל לירוק עליה".

אבל התוקף לא הסתפק בהשפלה בלבד. "כשניסיתי להרים את הכיפה בחזרה, הוא רץ אליי, נתן לי אגרוף וגרם לי לעוף על הכביש".

לאחר שהצליח להימלט אל תוך המסעדה, הוזעקה המשטרה המקומית. "הם לקחו את הנושא מאוד ברצינות. זו חוויה אנטישמית קלאסית ומאוד לא נעימה".

כתוצאה מהתקיפה, נזקק גליקשטיין לטיפול רפואי ואושפז בבית חולים מקומי. "אני סובל כרגע משבר באף ומדימום בתוך הגולגולת. ברוך השם שזה מצב סביר ולא גרוע יותר".

כאיש מילואים ששירת תקופה ממושכת, ההלם מהסיטואציה היה עמוק במיוחד. "אני אחרי 500 יום של מילואים, עם כל התחושות הברורות של גאווה, של זכות גדולה להגן על עצמנו מתוך עצמאות ופתאום אתה מגיע לפה ומקבל תזכורת של כמה לא מתאים להיות בגלות - במקום שאינו שלך".

הזעזוע של גליקשטיין אינו מופנה רק כלפי התוקף האנטישמי, אלא גם כלפי חלקים בקהילה היהודית המקומית, שלדבריו אינה מפנימה את הסכנה. הוא מצביע על האבסורד הפוליטי המתקיים על רקע הבחירות המתקרבות לראשות עיריית ניו יורק והתמיכה של חלק מהיהודים במועמד האנטי-ישראלי זוהרן ממדאני. "לשמוע שיש כל כך הרבה יהודים בניו יורק, שמתכוונים להצביע למועמד שמוגדר כמועמד אנטישמי, זה פשוט לא נתפס".

הוא מתאר מציאות יומיומית של הסתרת סממנים יהודיים, שהפכה לנורמה בקרב יהודי המקום. כשנשאל האם חברי קהילה מקומיים סיפרו לו שהם מסתירים את הכיפה, הוא משיב: "כן, חד משמעית. אחרי התפילות, כשהם יוצאים לרחוב, שמים כובע על הראש. הם התרגלו לזה ואני מתקשה להבין למה הם חיים כך".

לסיום, מבקש גליקשטיין לזקק את התובנות שאיתן הוא חוזר לישראל, שהתחדדו בעקבות הטראומה שחווה. "צריך להודות על כך שיש לנו מדינה עצמאית ויכולות להגן על עצמנו. במקביל, אני חושב שיהודים בגלות צריכים להתעורר, לחזק קצת יותר גם את הזהות וגם את היכולת שלהם להשפיע כדי למגר אנטישמיות. אישית, לא נשברתי ואני מתכוון להמשיך ללכת כיהודי, עם כיפה על הראש".