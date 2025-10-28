אירוע שוד אלים ומטריד התרחש בשבת האחרונה בלוס אנג'לס, כאשר שלושה שודדים תקפו יהודי חובש כיפה בדרכו מבית הכנסת, באיומי אקדח ולעיני ילדים ששיחקו בסביבה.

השוד התרחש בשכונת בוורלי ווד המאוכלסת ביהודים רבים. לפי העדויות, השודדים זיהו את הגבר כיהודי בזכות הכיפה שעל ראשו בעת שצעד לביתו מבית הכנסת.

הנהג ביצע פניית פרסה, ומספר גברים חמושים יצאו מהרכב ושדדו את הקורבן.

האירוע תועד במצלמות אבטחה של אחד הבתים בשכונה. עדיין לא ברור במדויק מה נגנב, שכן הקורבן לא נשא עמו ארנק או טלפון נייד. יש להעריך שהשודדים לקחו ממנו את השעון או חפץ ערך אחר.

ילדים ששיחקו בחוץ היו עדים לאירוע המטריד. המשטרה פתחה בחקירה ומחפשת אחר שלושה גברים המעורבים בשוד.

ארגון Stop Antisemitism, ארגון יהודי הנאבק באנטישמיות, פרסם את האירוע והגדיר אותו כמקרה של שנאת יהודים. הארגון קורא לציבור לסייע בזיהוי החשודים.