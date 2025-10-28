פרשן חדשות 12, אוהד חמו, ניתח הערב (שלישי) את ההתנהלות של ארגון הטרור הרצחני חמאס בשבועות האחרונים בכל הנוגע להשבת גופות החטופים והחללים, ואמר כי מדובר ב"תיאטרון ציני ושטני" שנועד לשרת מטרות אסטרטגיות של הארגון.

"יש דפוס פעולה ברור של חמאס", הסביר חמו. "מצד אחד הם מפיצים דף מסרים שטוען שהם עושים הכול כדי לאתר את החללים החטופים. מצד שני - אנחנו רואים תיאטרון ציני ממש: עיכובים מכוונים, מציאת גופות שמתבצעת מול מצלמות, הכול מבוים".

לדבריו, חמאס פועל על "חבל דק מאוד" גם בכל הנוגע להשבת הגופות וגם בנושא ההפרות בהפסקת האש. "הנחת המוצא של חמאס היא שדונלד טראמפ לא רוצה את חידוש המלחמה, והביטחון העצמי המופרז שלהם נובע מזה. כל עוד יש להם גופות בידיים - הם רלוונטיים. זו הדרך שלהם להרוויח זמן ולבצר את מעמדם ברצועה".

חמו הוסיף כי חמאס מנסה לדחות את המעבר לשלב השני של העסקה, שבו תעלה סוגיית פירוקו מנשקו - נושא שלדעתו הארגון "יעשה הכול כדי להימנע ממנו".