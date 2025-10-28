נשיא המדינה יצחק הרצוג נשא הערב (שלישי) דברים בפתיחת הקונגרס הציוני העולמי ה-39, בבנייני האומה בירושלים.

הרצוג תקף בחריפות את הפרות הפסקת האש של חמאס. "ראינו אמש והבוקר - מי זה חמאס: אויב ציני, מר ואכזר, שלא מהסס להשתמש בכל תכסיס ומניפולציה".

הוא היפנה קריאה למדינות העולם לפעול נגד ארגון הטרור הרצחני. "על משפחת העמים כולה, ובייחוד על המדינות החתומות על ההסכם החשוב שיזם הנשיא טראמפ, להשתמש בכל מנוף ולחץ כדי להביא את החללים החטופים לקבורה ללא כל דיחוי נוסף".

בהמשך נאומו הקדיש הנשיא חלק נרחב לדבריו להתפשטות האנטישמיות בעולם, והזכיר את נאומו ההיסטורי של אביו, חיים הרצוג, בעצרת האו"ם בשנת 1975 - כאשר קרע את החלטת האו"ם שקבעה כי "הציונות היא גזענות".

"חמישה עשורים חלפו, ושוב אותה שנאה אנטישמית ואנטי-ציונית מכה בנו - בקמפוסים, ברחובות, ברשתות, ובאולמות דיפלומטיים. שוב קוראים למחוק את מדינת ישראל. הפעם הם אפילו המציאו לנו כינוי חדש - Zios", אמר הנשיא.

"אני אומר לשונאינו - לא תנצחו אותנו. אתם לא מבינים על מה אתם מדברים. ה-Zios האלה הם האנשים הטובים והערכיים ביותר. הם שבו למולדתם אחרי אלפי שנות רדיפות, בנו מדינה יהודית ודמוקרטית - מדינה שפועלת לתיקון עולם. ה-Zios האלה נטבחו ונחטפו, אבל גם נלחמו בגבורה והמשיכו לבנות את ארצם. אנחנו גאים בציונות שלנו - ולעולם לא נוותר עליה", סיכם.