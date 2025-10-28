הזרוע הצבאית של ארגון הטרור הרצחני פרסמה הודעה לפיה הצליחה לאתר בשטח הרצועה את גופות שני החללים החטופים עמירם קופר וסהר ברוך הי"ד.

מוקדם יותר הודיע חמאס כי לא ישיב גופת חלל כפי שהבטיח מוקדם יותר - לאחר שצה"ל תקף בעזה בתגובה לתקרית בה ירו מחבלי הארגון על כוח צבאי שביצע פעולות הנדסיות באזור רפיח.

הבוקר התברר כי הגופה שנמסרה אמש לישראל, מתוך התחייבות להעברת אחד מ-13 החללים שמוחזקים בשבי, אינה שייכת לחטוף חדש, אלא לממצאים של החלל אופיר צרפתי ז"ל, אשר גופתו הוחזרה לישראל לפני שנתיים.

בדיקה שנערכה במכון לרפואה משפטית באבו כביר אישרה את זהות הממצאים.

בעקבות הגילוי ולנוכח תיעוד רחפן שהראה תהליך מבוים של קבורת הגופה וחשיפתה בפני הצלב האדום, כינס ראש הממשלה בנימין נתניהו דיון ביטחוני מיוחד. הדרג המדיני הורה לצה"ל לעצור את "שיתוף הפעולה" עם חמאס בנוגע לסריקות בתוך הקו הצהוב, שנועדו לאיתור גופות של חטופים חללים.

כך ביים חמאס את הוצאת גופת החטוף ללא קרדיט

לפי התיעוד שנחשף היום, מחבלי חמאס נראו כשהם מוציאים מהמבנה שקית לבנה ובה השרידים, קוברים אותה בבור קיים, ולאחר מכן מזעיקים את אנשי הצלב האדום למקום. בשעה 16:13 נראה הטרקטור מביא את ערימת החול והשרידים אל הקרקע, והמחבלים "מציגים" אותם כגילוי מקרי.

לוחמים שהוצבו בגזרה תיארו את ההתרחשות. "ראינו אותם מזיזים את גופת החלל", סיפר אחד הלוחמים מגדוד המילואים שפעל בגזרת שג'עייה. "הם חפרו בור, הכניסו את החלל, ואז קראו לצלב האדום כאילו 'גילו' אותו עכשיו. בנו שם הצגה שלמה".