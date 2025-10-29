קריאה מאוחדת משלוש מועצות גדולי וחכמי התורה מתפרסמת הבוקר (רביעי) בראש כל היומונים החרדיים - לקראת עצרת המיליון שתתקיים מחר (חמישי) בכניסה לירושלים.

בקריאה, שמופנית לכלל המגזר החרדי, פונים גדולי ישראל ו"קוראים אל כל עם ה' אשר בארץ הקודש להגיע ולהשתתף בעצרת התפילה ביום חמישי".

הכרוז נפתח בקריאה: "גם היום יוושעו מפיך שוכן מרומים. הן מודעת זאת בכל הארץ ובקצה תבל הגזרות הנוראות אשר גזרו על יושבי האהל בארץ הקודש העוסקים בתורה הקדושה בהיכלי התורה, הלא המה כתרה של אומתנו ותפארתה עדי עד, המקיימים את העולם בהבל פיהם ובלימוד התורה".

גדולי התורה מתייחסים למצב הקשה בהיכלי הישיבות. "והנה הכבירו במעשיהם ומלבד הגזרות הכלכליות עוד הוסיפו והשליכו אל חומות הכלא מיקירי בני הישיבות הקדושות, וספרי תורה נתונים בצער".

"ולעת כזאת אין לנו שיור אלא התורה והתפילה לא־ל עליון, ותולעת יעקב אין כחה אלא בפה, לזעוק ולהתחנן אל יושב מרומים, כי הוא רב סליחות ובעל הרחמים, שיחוס ויחון עם עני ואביון, להושיעם מכל צרה ולהגן עליהם בעבור יוכלו לישב בבית ה' לאורך ימים מתוך הרחבת הדעת", נכתב בקריאה.

מועצות גדולי התורה קוראות: "אשר על כן אנו קוראים בקריאה של חיבה אל כל עם ה' אשר בארץ הקודש, להגיע ולהשתתף בעצרת התפילה ביום החמישי לסדר לך לך, ח' לחודש מרחשון תשפ"ו, במעמד רבבות עמך בית ישראל, בשערי ירושלים עיר קדשנו, להרים קול תחינה ותפילה לבורא עולם, ועת רצון הוא כשהציבור מתפללין, בצוותא חדא ובקול אחד לאב אחד".

הכרוז מדגיש: "גדול הוא כח הרבים, ותפילתנו ועתירתנו לפני שומע תפילה שיקשיב לקול שוועת ישראל, ולמכון שבתו השמים תעלה תפילתם, ומתוך צרה ימציאם פדות ורווחה, יוושעו לעין כל עדי יעלו לציון מושיעים ונראה בישועתן של ישראל ובגאולתן".

עצרת התפילה תתקיים מחר (חמישי) בכניסה לירושלים, בהשתתפות צפויה של מאות אלפי משתתפים מכל חוגי היהדות החרדית.