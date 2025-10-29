הפרשן לענייני ערבים צבי יחזקאלי מסביר מדוע תגובה נקודתית לכל הפרת הסכם הפסקת האש מצד חמאס אינה יעילה וקורא להכאיב לארגון הטרור בנקודות שישפיעו עליו באופן משמעותי.

יחזקאלי התייחס באולפן i24NEWS לדברי הפרשן הצבאי יוסי יהושע שטען שישראל צריכה לנצל את ההפרות - קודם כל - לצורכי הסברה. "תקיפות מהאוויר הן לא שוברות שיוויון. אנחנו צריכים להוציא את ההונאה שהם עשו לנו - לעולם. אנחנו לא משתמשים בזרוע ההסברתית כמו שצריך ומקבלים נקודות בדעת הקהל כמו שצריך. עכשיו צריך לראות מה טראמפ יאמר כי אנחנו תלויים בו".

צבי יחזקאלי תהה: "האם זה פעם עזר שסיפרנו את הסיפור לעולם? אנחנו שנתיים אחרי וזה לא עוזר. ישראל צריכה להתכונן לשלב השני שבו חמאס יתחמש. אנחנו צריכים ללמוד מה שקורה. אני לא בעד להתחיל להשתולל ואנחנו גם לא יכולים כי האמריקנים לא יתנו לנו. צריך את האישור שלהם כי הם מעוניינים בהסכם יציב ולא מתפרק - ואנחנו לא נהיה אלה שנפרק אותו".

לכן, לדעתו, יש דרכים אחרות להגיב לחמאס ולא רק באופן נקודתי להפרות מסויימות. "עדיין יש נקודות שאפשר להכאיב בהן לחמאס, עדיין, ולא רק לקיחת שטח שכנראה נצטרך להחזיר אחר כך. מה עם המשאיות שנכנסות כל יום? מה עם חיסולים ופעולות התקפיות לא רק כשיורים עלינו? מה עם סיכול כל מחסני הנשק? ישראל צריכה ללמוד עכשיו את אופי התגובה והיחס של חמאס להסכם ולצאת יותר חזקה. לא להגיב רק לפי הפרה - כי כשאתה מגיב רק על ירי של צלף - ידך על התחתונה".