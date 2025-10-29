חמאס מפר באופן שיטתי את תנאי הפסקת האש: גורמים ביטחוניים חשפו כי ארגון הטרור הרצחני ניצל את ההיתר שקיבל מישראל להיכנס לשטח שנמצא מעבר לקו הצהוב לשם חיפוש חללים חטופים - כדי לאתר מצבורי נשק שלו.

על פי הדיווח בחדשות 12, לפני כמה ימים אישרה ישראל לגורמים מטעם חמאס, בליווי צוותי הצלב האדום, להיכנס לאזור זה לצורך חיפושים אחר גופות חטופים. במהלך הפעילות, התברר כי המחבלים ניצלו את ההיתר לביצוע סריקות אחר אמצעי לחימה, תוך שהם מפרים את ההסכמות באופן בוטה.

במקביל, נמשכת שרשרת ההפרות מצד חמאס. אתמול נהרג בחילופי אש כבדים באזור רפיח רס"ר (מיל') אפי (יונה אפרים) פלדבאום, בן 38. פלדבאום הוא החלל השלישי בעזה מאז תחילת הפסקת האש.

לפי גורמים ביטחוניים, מדובר באותו אזור שבו התרחשו הפרות קודמות של ההסכם מצד חמאס.

בצה"ל הדגישו כי הפיקו לקחים מהאירועים האחרונים וכי צה"ל שומר על מוכנות מלאה בכל הגזרות, למקרה של חידוש הלחימה.