חברת OpenAI הכריזה על ChatGPT Atlas, דפדפן אינטרנט חדש שמגיע עם ChatGPT מובנה בלב המערכת. המטרה ברורה: להפוך את הגלישה באינטרנט להרבה יותר חכמה, אינטואיטיבית ואישית. במקום לעבור בין טאבים, לחפש מידע ואז להעתיק אותו חזרה לשיחה עם הבוט, Atlas מאפשר לצ'אט לעבוד ישירות מתוך הדפדפן עצמו - להבין מה אתם עושים, להציע עזרה בזמן אמת, ולבצע פעולות שלמות במקומכם.

זהו ניסיון שאפתני להגדיר מחדש את מושג ה"גלישה" - לא עוד אוסף של לשוניות ואתרים, אלא ממשק אחד עם עוזר חכם שמבין הקשר, זוכר מה עשיתם אתמול, ומציע איך להתקדם היום

זיכרון מובנה וגלישה חכמה

אחת התכונות המסקרנות ב-Atlas היא זיכרון הגלישה. הדפדפן שומר הקשרים מהאתרים שבהם ביקרתם ויכול להשתמש בהם כדי לעזור לכם מאוחר יותר. כך למשל, אפשר לשאול את ChatGPT: “מצא את כל המשרות שחיפשתי בשבוע שעבר וסכם את מגמות השוק כדי שאוכל להתכונן לראיונות.” המערכת תדע בדיוק על מה אתם מדברים.

OpenAI מדגישה כי השליטה בידיים של המשתמש: ניתן לראות, לארכב או למחוק כל פריט זיכרון דרך ההגדרות. מחיקת היסטוריית הגלישה תמחק גם את הזיכרונות הקשורים אליה.

Agent Mode: כשהצ’אט עובד בשבילכם

דפדפן Atlasמגיע עם מצב חדש שנקרא Agent Mode, שמאפשר ל-ChatGPTלבצע פעולות שלמות בתוך הדפדפן.

לדוגמה, אם אתם מתכננים ארוחת ערב, תוכלו לבקש ממנו למצוא מתכון, לפתוח אתר של סופרמרקט, להוסיף את כל המצרכים לעגלה - ואף להזמין אותם ישירות הביתה. במקום העבודה, הוא יכול לסכם מסמכים ישנים, לחפש מידע תחרותי חדש ולהרכיב תובנות בצורת דו"ח מסודר.

חברת OpenAIמוסיפה שהפונקציה הזו זמינה כבר עכשיו בגרסת Previewלמשתמשי Plus, Proו-Business - והיא צפויה להשתפר במהירות.

פרטיות ובקרה

אחת הביקורות הנפוצות על מערכות בינה מלאכותית היא שאלת הפרטיות. ב-OpenAIמבהירים כי ב-Atlas, המשתמש הוא זה שקובע מה ChatGPTרואה וזוכר.

ניתן לכבות את הגישה של הבוט לתוכן של אתר מסוים, לעבוד במצב גלישה בסתר, או למחוק מידע ישן בקליק. ברירת המחדל: התוכן שבו אתם גולשים לא משמש לאימון המודלים של OpenAI, אלא אם תבחרו אחרת במפורש.

החברה גם שילבה בקרות הורים חדשות, שמאפשרות להגביל גישה לפונקציות כמו זיכרון הגלישה או Agent Mode.

עוזר אישי, לא רק מנוע חיפוש

Atlasמשלב את מנוע החיפוש החדש של ChatGPTיחד עם ממשק עוזר אישי. כך, בדף הבית ניתן להקליד שאלה, להיכנס לאתר, או פשוט לבקש מהבינה המלאכותית להמשיך במקום שבו הפסקתם. הדפדפן מציע הצעות חכמות שמבוססות על מה שכבר חיפשתם: מתכונים, רשימות קניות, רעיונות למתנות, או תכנון טיול.

זמינות רחבה ותחילת הדרך

ChatGPT Atlasזמין להורדה כבר עכשיו למשתמשיmacOSבגרסאות Free, Plus, Proו-Go. הוא מגיע גם לבטא של Business, ולארגוני Enterpriseו-Eduלפי הגדרת המנהל. גרסאות ל-Windows, iOSו-Androidצפויות בקרוב.

ההתקנה פשוטה: נכנסים לאתר הרשמי של חברת OpenAI, מתחברים לחשבון הקיים של ChatGPTומייבאים סימניות, סיסמאות והיסטוריית גלישה.

העתיד של האינטרנט כבר כאן

OpenAIרואה ב-Atlasיותר מדפדפן - זהו שלב ראשון בדרך לעולם שבו רוב השימוש ברשת מתבצע דרך מערכות "סוכנים" חכמות. מנועים שמבינים את המשתמש, מקבלים החלטות, ומבצעים פעולות באופן אוטונומי אך מבוקר.

בחברה מבטיחים להוסיף תמיכה בפרופילים מרובים, כלים למפתחים, ודרכים חדשות לשלב אפליקציות ישירות לתוך הדפדפן. ההכרזה הזו מסמנת צעד נוסף בדרך לעוזר דיגיטלי שלם - כזה שנמצא בכל טאב ובכל משימה. מי שעדיין מתרגל לעבוד עם צ'אט גיפיטי בעבריתבחלון נפרד, כנראה יגלה בקרוב שזה כבר לגמרי שייך לעבר.

מקור: קהילת צ'אט GPT ישראל -https://www.chat-ai-israel.com/