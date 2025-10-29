יצרנית הגלידות "בן אנד ג'ריס" תכננה להשיק טעם גלידה מיוחד כסולידריות עם הפלסטינים, אך חברת האם "יוניליוור" חסמה את הרעיון.

בן כהן, המייסד השותף היהודי של יצרנית הגלידות "בן אנד ג'ריס", סיפר כי החברה תכננה להשיק טעם מיוחד "כאות לסולידריות עם הפלסטינים", אך ב"יוניליוור" החליטו לחסום את היוזמה.

מאז פרוץ המלחמה בעזה ניסתה נקטה "בן אנד ג'ריס" במספר צעדים נגד ישראל, כולל החלטה לאסור את מכירת מוצרי הגלידה ביהודה ושומרון, ונקלעה לחילוקי דעות עם חברת האם "יוניליוור" שדרשה מיצרנית הגלידות שלא לעסוק בנושאים פוליטיים.

עם זאת, בן כהן הודיע כי הוא ייצר באופן עצמאי את טעם הגלידה שנועד "להביע סולידריות עם הפלסטינים".

מייסדי החברה טענו כי יוניליוור וחברת הגלידה שלהם "מגנום" חסמו באופן בלתי חוקי את יצרנית הגלידות מהאפשרות "לכבד את משימתה החברתית", לטענתם. כהן העלה סרטון מהמטבח הפרטי שלו, כאשר הוא מייצר את "גלידת ההזדהות עם הפלסטינים". הוא גם סיפר כי הוא מתכנן לפתח אופן עצמאי סדרת טעמים בנושאים שיוניליוור אסרה לעסוק בהם.