הראייה היא אחד החושים החשובים ביותר בהתפתחות הילד. בעיות עיניים שאינן מאובחנות בזמן עלולות להשפיע על הראייה לטווח ארוך, על היכולת הלימודית ואפילו על הביטחון העצמי. בדיוק בגלל זה, תחום רפואת העיניים לילדים דורש מומחיות, סבלנות וידע עמוק בהתפתחות מערכת הראייה. כאן נכנסת לתמונה ד"ר עלוית וולף, רופאת עיניים לילדים ובעלת מרכז- EYEKIDמרכז מהמובילים בצפון לטיפול בבעיות ראייה ופזילה אצל ילדים.

למה חשוב לפנות לרופאת עיניים לילדים?

ילדים לא תמיד יודעים להסביר מה הם רואים או מתי משהו לא תקין. לעיתים הורה יבחין שהילד מתקרב מדי לטלוויזיה, ממצמץ לעיתים קרובות או מתקשה לזהות אותיות ולצייר קווים ישרים. סימנים כאלה יכולים להצביע על לקות ראייה, פזילה או בעיה אחרת הדורשת אבחון מקצועי.

רופאת עיניים לילדים מתמחה בזיהוי מוקדם של מצבים כמו קוצר ראייה, רוחק ראייה, עין עצלה ופזילה - תוך מתן טיפול מותאם לגיל הילד ובסביבה רגועה ונעימה.

ד"ר עלוית וולף - מומחית מובילה ברפואת עיניים לילדים

ד"ר עלוית וולף עוסקת שנים רבות באבחון ובטיפול במחלות עיניים אצל ילדים ובמבוגרים עם פזילה. היא משמשת כמנהלת יחידת עיניים, ילדים ופזילה במרכז הרפואי כרמל, וגם מנהלת רפואית של מרכז החדשנות באותו מוסד רפואי.

בנוסף, היא הובילה את החוג הארצי לרפואת עיניים ופזילה בילדים (2018-2022) וחברה באיגודים הישראלי והאמריקאי למחלות עיניים בילדים ופזילה. ד"ר וולף היא בוגרת הפקולטה לרפואה של הטכניון ובעלת תת־התמחות בינלאומית מהמוסד Children's National Medical Center בוושינגטון DC.

השילוב בין הידע הרפואי הרחב לגישה רגישה ואמפתית הוא שמאפשר לה לספק טיפול מדויק, יסודי ומרגיע גם לילדים הקטנים ביותר.

מרכז EYEKID- בית חם לבריאות העיניים של הילדים

מרכז EYEKID מציע אווירה נעימה, צוות מקצועי ומכשור מהמתקדמים בתחום. כאן ניתן לבצע אבחון מקיף וליהנות מטיפול אישי ברמה הגבוהה ביותר. המרכז מתמחה באבחון מוקדם, טיפול בעין עצלה, פזילה, והתאמת משקפיים ועדשות לילדים.

בין השירותים הניתנים במרכז:

בדיקות עיניים מקיפות לכל הגילאים.

טיפול בעין עצלה ובפזילה.

ניתוחי פזילה לילדים ולמבוגרים.

מעקב אחר מחלות עיניים מולדות או נרכשות.

במרכז EYEKID ההורים שותפים מלאים לתהליך, וד"ר עלוית וולף מקפידה להסביר לכל ילד בצורה פשוטה את מהלך הבדיקה כדי להפחית חשש ולהפוך את החוויה לנעימה.

למה כדאי לבדוק מוקדם?

שיתוף פעולה בין הורים, גני ילדים ומערכת החינוך חשוב במיוחד לאיתור מוקדם של בעיות ראייה. לעיתים הגננת או המורה שמבלה שעות רבות עם הילד היא הראשונה שמבחינה בקושי לראות מרחוק או להתמקד, ולכן העברת המידע להורים ולרופאת העיניים יכולה לעשות את ההבדל בין טיפול פשוט לבין בעיה מתמשכת.

גילוי מוקדם הוא המפתח לטיפול יעיל. בעיות כמו עין עצלה ניתנות לתיקון מלא אם מאובחנות לפני גיל 7. גם פזילה שמטופלת בזמן יכולה למנוע צורך בניתוח עתידי. לכן מומלץ לבצע בדיקת עיניים ראשונה כבר בגיל חצי שנה עד שנה, גם כשאין סימנים ברורים לבעיה.

שמירה על עיניים בריאות מתחילה בילדות

בריאות העיניים של הילד משפיעה על כל תחום בחייו - מהלמידה בבית הספר ועד המשחק עם חברים. כשילד רואה היטב, הוא מרגיש בטוח, משתתף יותר ולומד טוב יותר. ביקור אצל רופאת עיניים לילדים במרכז EYEKID עוזר לגלות בעיות בזמן ולטפל בהן מוקדם, כדי שהילדים יוכלו לגדול עם ראייה טובה וליהנות מהעולם בביטחון ובשמחה.