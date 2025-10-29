כוחות משטרה ובילוש ממחוז ש"י פשטו לפנות בוקר (רביעי) על ביתו של הרב מנחם בן שחר, ר"מ בישיבת חומש, ביצעו בביתו חיפוש ועצרו את הרב.

הכוחות הפכו את הבית בסריקות, החרימו מחשבים של כל בני המשפחה ועצרו את הרב בחשד ל"הסתה לאלימות וגזענות" באמצעות צו מעצר שהוצא לפני כשבועיים, החתום על ידי השופט גד ארנברג מבית משפט השלום בירושלים.

תושב שומרון נוסף נעצר בביתו בחשדות דומים. עו"ד משה פולסקי מארגון חוננו מסייע משפטית לשני העצורים.

בארגון חוננו תקפו את המעצר ואמרו "רצח, טרור והסתה ערבית משתוללים, משטרת ישראל בוחרת לעצור רב מוכר, ללא שזומן לחקירה, וכל זאת בפשיטה לפנות בוקר על ביתו. נראה שמישהו במשטרה חותר נגד מדיניות הדרג המדיני הממונה עליו".