חשש ממשי לחייו של נעדר בסיכון בהר מירון: מבצע חיפושים מיוחד נפתח אחר הנעדר דוד חיים עייש, בן 65, שנצפה לאחרונה סמוך לישיבת בני עקיבא במירון ביום חמישי האחרון - לפני כמעט שבוע. כך נמסר מדוברות יכ"ל.

ביכ"ל מדגישים כי קיים סיכון ממשי לחייו, ופונים לציבור בבקשה לסיוע בחיפושים ובמידע.

ממשפחתו של עייש נמסר: "יקירנו, דוד חיים, נראה לאחרונה ביום חמישי האחרון במירון, סמוך לישיבת בני עקיבא. מאז נעלמו עקבותיו ונשקפת סכנה ממשית לחייו. בתיעוד האחרון ממנו נראה דוד ללא תיק וללא ציוד ואנו חוששים מאוד לגורלו".

המשפחה הוסיפה: "אנו מודים לכל המסייעים הרבים ומבקשים את עזרת הציבור וכל מי שעוד יכול לבוא ולסייע להגיע לחפ"ק במירון ולסייע לנו בחיפושים אחריו. כל מי שיודע דבר על מקום הימצאו - שיפנה בדחיפות למוקד בטלפון 052-3114186. כל דקה היא גורלית וחשובה עבורו. עזרו לנו בבקשה לאתר את דוד ולהחזירו הביתה".

יכ"ל קורא לכל מי שיכול לסייע להגיע לנקודת החיפוש במירון ולהצטרף למאמץ לאיתור הנעדר. כל מידע, ולו הקטן ביותר, עשוי להיות קריטי להצלת חייו.