גורם בכיר באגודת ישראל יצא אמש בביקורת חריפה נגד טיוטת חוק הגיוס שחלקים ממנה הודלפו אמש בחדשות 12, וטען כי מדובר ב"קשקוש פוליטי" שנועד להחזיר את ש"ס לממשלה - ולא בחוק אמיתי שניתן ליישם.

"זה לא חוק גיוס - זה קשקוש", אמר. "מישהו יצר טיוטה כדי ליצור אווירה כאילו יש חוק, אבל בפועל מדובר בנוסח חמור מאוד שלא נוכל לעמוד בו".

לדבריו מטרת הפרסום "להחזיר את ש"ס לממשלה. החוק כולל סנקציות על בחורי ישיבות ויעדי גיוס מופרזים שלא נוכל לעמוד בהם. אין לו גם אישור מהיועצת המשפטית ובסוף גם יתבטל בתוך שלוש שנים. אז מה עשינו?"

הוא הוסיף בחריפות: "הם רוצים שניתן את היד שלנו בעד חוק גרוע כזה, רק כדי שבעוד שלוש שנים יבוא חוק גרוע עוד יותר? נתניהו צריך לעמוד בהתחייבות שלו ולהביא את החוק כפי שהבטיח לנו".

אשר למהות סעיפי החוק, הוא תהה: "כולם יודעים שלא יתגייסו 4,800 חרדים תוך שנה, אין 10,000 בחורי ישיבות שהולכים להתגייס אחרי שנתיים - לכן כרגע זה קשקוש. אפילו אין עמדה יועצת משפטית אם זה עובר בבג"ץ - בקיצור, זה נייר ריק מתוכן".

הביקורת החריפה מגיעה על רקע המתיחות המתמשכת בין פלגים באגודת ישראל לבין ראש הממשלה בנושא חוק הגיוס.