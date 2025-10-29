'הפלג הירושלמי' לא ישתתף בעצרת המיליון שתתקיים מחר (חמישי) בכניסה לירושלים - כך עולה ממכתבו של מנהיג הפלג הירושלמי הרב עזריאל אויערבאך, המתפרסם הבוקר בשער בטאון 'הפלס' המזוהה עם התנועה.

במכתבו הסביר הרב אוירבאך את הסתייגותו מהשתתפות בעצרת בכך שלא הובטח לו שיחוקק חוק גיוס שישקף את הסדר 'תורתו אומנותו' כפי שהיה לאורך עשרות השנים האחרונות.

"לשאלת רבים, לאחר שלא הובהר לי שמטרת העצרת ביום חמישי להצהיר קבל עם שהיהדות החרדית דורשת להחזיר את הסדר 'תורתו אומנותו' כפי שהיה בעבר במשך עשרות שנים בארץ הקודש ללא כל שינוי כלל, והיהדות החרדית מתנגדת בכל תוקף לכל שינוי על ידי חקיקת חוק אחר - ומאחר וכל הנ"ל לא הובהר, על כן אינני יכול להורות לצאת ולהשתתף בעצרת זו".

"הרב עזריאל אויערבאך דורש הבהרה ברורה שמטרת העצרת היא דרישה להחזרת המצב הקודם בדיוק כפי שהיה, ללא כל פשרה או שינוי באמצעות חקיקה חדשה. העדר הבהרה זו הוא שמנע ממנו להורות על השתתפות בעצרת", מסבירים בסביבתו.

מנגד בעצרת התפילה מחר צפויים להשתתף מאות אלפי משתתפים מכלל חוגי היהדות החרדית.