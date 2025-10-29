בבית המשפט העליון בירושלים החל הבוקר (רביעי) הדיון בעתירות נגד הממשלה, בטענה כי המדינה מפרה את פסיקות בג"ץ ונמנעת מגיוס חרדים לצה"ל, למרות ביטולו של חוק הפטור הקודם ולמרות החלטות קודמות של בית המשפט.

הדיון מתקיים בפני הרכב מורחב של חמישה שופטים: המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, והשופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר ועופר גרוסקופף.

בחודש אפריל הוציא בג"ץ צו על תנאי נגד הממשלה, ובו נדרשה להסביר מדוע לא הונפקו צווי גיוס נוספים למלש"בים חרדים בהתאם לצורכי הצבא, ומדוע לא הופעלו סנקציות אישיות אפקטיביות נגד מי שהוזמנו להתגייס אך לא התייצבו.

העתירות הוגשו על ידי מספר ארגונים אזרחיים, בהם התנועה לאיכות השלטון, התנועה הרפורמית ועמותות נוספות.

במשרד הביטחון ובפרקליטות המדינה צפויים לטעון כי המדינה פועלת בהתאם להנחיות הדרג המדיני וכי צה"ל מגייס בהתאם ליכולת הקליטה שלו, תוך היערכות לחקיקת חוק חדש שיסדיר את הסוגיה.

הדיון בבג"ץ מתקיים במקביל לעבודה על חוק הגיוס החדש שמקדמת הקואליציה.