לאחר דיונים ומשא ומתן אינטנסיבי בין הסיעות המרכיבות את הקונגרס הציוני העולמי, המתכנס השבוע בירושלים, נחתם הלילה (רביעי) הסכם מקיף המסדיר את חלוקת התפקידים וההשפעה במוסדות הלאומיים של ההסתדרות הציונית.

את המשא ומתן מטעם גוש הימין הוביל השר מיקי זוהר, בתמיכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, ובשיתוף כל סיעות הימין הפעילות בקונגרס - הליכוד, הציונות הדתית, המזרחי, ש"ס, ארץ הקודש, עם ישראל חי, חירות העולמי ותקווה חדשה.

לפי ההסכם, גוש הימין צפוי להגדיל משמעותית את כוחו והשפעתו במוסדות הלאומיים - בהם הסוכנות היהודית, קק"ל וההסתדרות הציונית העולמית. ההסכם צפוי להיות מובא לאישור רשמי במליאת הקונגרס הציוני שתתכנס מחר.

השר מיקי זוהר אמר "אני מברך על ההסכם שנחתם, על ההישגים שהצלחתי להוביל אליהם בימין ועל האיזונים שהצלחנו לייצר כדי להבטיח חמש שנים משמעותיות במוסדות הלאומיים. מוסדות אלו הם נכס אסטרטגי לחיזוק הקשר של מדינת ישראל עם יהדות התפוצות. אני מודה לראש הממשלה נתניהו על האמון והתמיכה לאורך כל הדרך - בעזרת השם נעשה ונצליח".

גורמים בגוש הימין הגדירו את ההסכם כ"הישג היסטורי", שצפוי להחזיר את ההשפעה הציונית-לאומית למוקדי קבלת ההחלטות בעולם היהודי ולחזק את מעמד ישראל במוסדות הציוניים בעולם.