צביקה מור, אביו של איתן ששוחרר משבי חמאס, פרסם הבוקר (רביעי) מכתב פומבי חריף ליזהר שי, השר לשעבר ואביו של סמ"ר ירון שי ז"ל שנפל בקרב ביום ה-7 באוקטובר.

במכתבו, מור מבקש “להעמיד דברים על דיוקם”, לאחר ששי ציטט אותו, לדבריו, באופן מסולף ותקף את דבריו.

לדברי מור, הפוסט שפרסם שי “עיוות לחלוטין את משמעות דבריי”. הוא מתייחס לציטוט שיוחס לו - “אם אני צריך לבחור בין אהבת הבן שלי לבין אהבת האומה, אני בוחר באהבת האומה... אם צריך להקריב את הקורבן, נקריב את הקורבן” - ומדגיש כי הדברים הוצאו מהקשרם.

"הקורא יכול לחשוב שצביקה מצפה ‘להקריב ילד’ לשם אידיאל. צביקה הספיק הרבה בחיים אך לא הספיק להקריב איזה ילד והנה עכשיו יוכל להגשים את חלומו. כיוון שיש לצביקה 8 ילדים, לא נורא שאחד יהיה קרבן. אך אני אמרתי בדיוק הפוך, וניתן לצפות בדבריי בקישור ששמת בעצמך בהערה הראשונה בפוסט. אמרתי שאני כבר עשיתי הרבה בחיי ובעיקר הקמתי משפחה, ולכן אני מוכן להיכנס בשבי תחת בני שכל החיים לפניו. האופן שבו הצגת אותי פגע בי".

מור הדגיש במכתבו את היסוד הערכי-יהודי של קדושת החיים, וכתב: "אין ביהדות מצווה להקריב ילדים. להיפך - יש מצווה לשמור על חיי אדם מכל משמר. קדושת החיים ביהדות אינה נמדדת בתועלתיות, אלא בעצם היותם מתנה מהבורא. זהו פירוש המושג ‘ונשמרתם מאוד לנפשותיכם’.

עם זאת, מור מסביר כי במצב מלחמה יש להבחין בין ערך חיי הפרט לבין צורכי הכלל. "המלחמה מטבעה היא מאבק בין שני קולקטיבים ולא בין יחידים. המלחמה מלחימה אותנו לאגרוף ברזל כנגד האויב המשותף שלא מבחין ביני ובינך למרות הריחוק שבהשקפותינו ואורחות חיינו. במלחמה אין ולא יכול להיות חשבון של חיי הפרט, בוודאי שלא בראש סדר העדיפויות. המטרה הראשונה של כל מלחמה היא ניצחון שיש להשיגו במינימום מחיר עבורנו ומקסימום מחיר מהאויב.

הסיכון והאובדן של חיי חיילים נדרש והכרחי כדי להציל חיים רבים ממוות. כשבנך ירון ז"ל בחר בגדלותו להיות לוחם חוד, שניכם שמתם את טובת המדינה לפני חייו הפרטיים. במצב הטראגי ההכרחי אין "הילד שלי" כל ילד הוא "ילד של כולנו" ועל כולנו לדאוג לילדים של כולנו, אלה שעימנו ואלה העתידיים", הוסיף מור.

הוא התייחס לשאלת העסקאות לשחרור החטופים. "אינני נגד עסקה ואינני נגד הפגנות. אני לגמרי בעד עסקה אך מתוך עליונות של ישראל כדי להשיג את העסקה הטובה ביותר עבורנו. הרעיון של חיזור אחר חמאס ופיוסו, כנראה לא היו מחזירים לנו את כולם וודאי שלא מאפשרים שינוי שלטוני בעזה. הסלוגן של פורום תקווה היה ועודנו 'רק לחץ על חמאס יחזיר את החטופים'. כל לחץ מכל סוג, כי חמאס לא מחזיר חטופים מרצונו הטוב. לכן אני לגמרי בעד הפגנות ועצרות שכותרתן 'עד הניצחון, השמדת וגירוש האויב'."

בסיום דבריו פנה מור אל שי באופן אישי, וביקש לסיים את המחלוקת בשיח מאחד. "אני מאחל לך, לי ולכולנו חיים טובים מתוך אחווה יהודית-ישראלית, אמון ואחריות אישית של כל אחד מאיתנו על הכללים הדמוקרטיים וגבולות השיח. ואם כבר שיח, תמיד אשמח לדבר".