צה"ל הודיע הבוקר (רביעי) באופן רשמי כי לאחר סדרת תקיפות משמעותיות בהן הותקפו עשרות מטרות טרור ומחבלים, החלה אכיפה מחודשת של הסכם הפסקת האש לאחר הפרתו על ידי חמאס.

במסגרת התקיפות, צה"ל ושב"כ, בהובלת פיקוד הדרום, תקפו יותר מ-30 מחבלים בדרגי פיקוד בארגוני הטרור הפועלים ברצועת עזה. בצבא הדגישו כי ימשיכו להגיב לכל הפרה של ההסכם - ביד קשה.

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי "עשרות מפקדי חמאס סוכלו בפעילות עוצמתית של צה"ל מאז אתמול בתגובה לתקיפת חיילי צה"ל וההפרה הבוטה של ההסכם להשבת החללים החטופים, בנוסף לתקיפת עשרות מטרות תשתית.

אין ולא תהיה חסינות לאף אחד מהנהגת ארגון הטרור חמאס - לא ללובשי החליפות ולא למסתתרים במנהרות - מי שירים את ידו על חיילי צה"ל - ידו תיגדע. צה"ל קיבל הנחייה לפעול בעוצמה כנגד כל מטרת חמאס וכך יהיה גם בעתיד. מי שיתקוף את חיילי צה"ל ויפר הסכמים ישלם את מלוא מחיר", הדגיש כ"ץ.

התקיפות הצבאיות החלו לאחר שורה של הפרות שהחמורה בהן היתה נפילתו של לוחם המילואים רס"ר אפי (יונה אפרים) פלדבאום, לוחם צמ"ה באוגדת עזה, בן 37 ואב לחמישה מזית רענן , מירי מחבלים ברפיח. אבי ז"ל היה גם בעל אזרחות אמריקנית

התקרית התרחש הבמהלך פעילות של הנח"ל באזור רפיח, שם עדיין מושמדים מבנים, מנהרות ותשתיות מזרחית ל"קו הצהוב". הירי התרחש בסביבות השעה 15:45, אז מחבלים פתחו באש לעבר באגר ולעבר מבנה. לוחם המילואים נפגע מהירי על הבאגר, וכמה דקות לאחר מכן בוצע גם ירי נ"ט לעבר כלי אחר במרחב - הפעם ללא נפגעים.

פלדבאום הותיר אחריו אישה, שולמית, וחמישה ילדים: התאומים דוד ויונתן שנולדו לפני שנתיים, הבנות יסמין וריטה-רבקה ובנו הבכור אורי בן ה-11.

האמריקנים אפשרו לישראל "תגובה ממוקדת" אחרי הירי ברפיח, והנשיא דונלד טראמפ אמר הלילה כי "ישראל הייתה צריכה לפגוע חזרה" בארגון הטרור אחרי שהרג חייל - אך הדגיש כי זה לא אומר שהפסקת האש הסתיימה.

כך ביים חמאס את הוצאת גופת החטוף ללא קרדיט

הפרה נוספת תועדה בוידאו ממצלמת רחפן צה"לי לאחר שחמאס השיב ממצאים של אופיר צרפתי הי"ד במקום להחזיר גופת חלל חטוף.

בסרטון, שתועד על ידי רחפן של כוח צה"ל, נראים מחבלי חמאס מוציאים מדירה סמוכה שקית לבנה ובה, ככל הנראה, שרידיו של צרפתי. התיעוד מראה כיצד המחבלים קוברים את השקית בבור שכבר היה חפור מראש, ולאחר מכן מזעיקים את אנשי הצלב האדום כדי להציג להם את "איתור הגופה".

לאחר פרסום הסרטון גינה הצלב האדום את התנהלות חמאס. "לא מתקבל על הדעת שבוים חילוץ מזויף, כאשר כל כך הרבה תלוי בקיום הסכם זה וכאשר משפחות רבות כל כך עדין ממתינות במתח למידע על אהוביהן.

אנו חוזרים ומדגישים בדחיפות את קריאתנו לטפל בשרידי אדם באופן מכובד, בהתאם לדרישות של המשפט ההומניטארי הבינלאומי, כמו גם לשמור על סטנדרטים פורנזיים. החזרת שרידים ליקירים אסור שתהיה פוליטית", לשון הודעת הגינוי של הצלב האדום.