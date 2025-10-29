צעקות בדיון בבג"ץ: "נמות ולא נתגייס" צילום: הרשות השופטת

בג"ץ דן היום (רביעי) בעתירות שלפיהן המדינה פועלת בניגוד לפסיקות ונמנעת מגיוס חרדים. הדיון מתקיים בהרכב מורחב של חמישה שופטים: המשנה לנשיא השופט נעם סולברג, והשופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ, יעל וילנר ועופר גרוסקופף.

העותרות בדיון, התנועה לאיכות השלטון, התנועה הרפורמית ועמותות נוספות. במהלך הדיון שני חרדים התפרצו לאולם בית המשפט העליון וזעקו: "אנחנו גאים להשתמט, תעצרו אותי - נמות ולא נתגייס".

כבר כמה דקות פרצו פעם נוספת כמה צעירים חרדים לאולם והוצאו בכוח תוך שהם צועקים: "עברנו את היטלר נעבור גם אתכם".

הם הוצאו בכוח על ידי מאבטחי בית המשפט. כעבור דקות ספורות שוב נשמעו צעקות דומות. המשנה לנשיא העליון נועם סולברג העיר שאסור לצעוק ואסור לצלם באולם.

נציגת הפרקליטות, עו"ד נטע אורן, כי "צה"ל גיבש תוכנית משמעותית לטיוב האכיפה, ולראשונה זה עשרות שנים יש טיפול ב-80 אלף חייבי גיוס חרדים בגילים הרלוונטיים". לצד היא הדגישה כי "הסמכויות של צה"ל והמשטרה הן מוגבלות ושצריך התגייסות של כלל גורמי הממשלה". היא ציינה כי מתוך 9,400 מלש"בים חרדים 5,700 הוכרזו משתמטים.

השופטת יעל וילנר שאלה מדוע הוצאו למה רק 54 אלף צווים ראשונים לחייבי גיוסי ולא לכל ה-80 אלף. "זה הצריך הרבה משאבים מגורמי הצבא בזמן מלחמה, אין עניין להוציא הרבה צווים כדי שהם תוך זמן קצר יוכרזו כמשתמטים", השיבה עו"ד אורן.

השופטים התעקשו לקבל נתונים שהפרקליטות הייתה אמורה להגיע איתם אך אלו חסרים. "אמרת שהמדיניות אחידה למשתמטים חרדים ולמשתמטים של האוכלוסייה הכללית - וזה הדבר שאני מבקש לראות", הדגיש השופט גרוסקופף. עו"ד אורן הסבירה כי קשה להוציא את הנתונים בגלל שלכל אחד יש את הסיפור שלו ומדובר בנתונים מורכבים".