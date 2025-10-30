שר החינוך, יואב קיש, השתתף בכנס מיוחד המתקיים בבודפשט לתמיכה בישראל. בראיון לערוץ 7 הוא מדגיש את חשיבות קיומו של הכנס.

"הונגריה היא ידידת אמת של ישראל. מדובר בתמיכה חד משמעית. הכנס נקרא פרו-ישראל. הגיע לכאן שר הביטחון ההונגרי שנאם לפניי. הונגריה מתמודדת עם אתגרים דומים לאלה של מדינת ישראל ובניגוד למדינות אירופה אחרות שפתחו שערים להגירה בלתי חוקית מוסלמית קיצונית, כאן אין הגירה כזו. הונגריה שומרת על הזהות שלה ולכן שיתוף הפעולה הוא מאוד טבעי וברור", אומר קיש.

באשר לטענתם של מתנגדי הממשלה הקובעים כי ישראל מצויה בבידוד מדיני, משיב השר קיש ומציע לשלוח אותם לשוחח עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ולקבל ממנו תשובה טובה.

בתגובה לטענה שישראל הפכה למדינת חסות של ארה"ב, משיב שר החינוך ומזכיר כי "פעם אחת אומרים שראש הממשלה מנהל את הנשיא טראמפ, בפעם אחרת טוענים שהם מנהלים אותנו. אנחנו שותפים, יש אינטרסים ישראליים ויש אינטרסים אמריקאים. אנחנו עובדים יחד כמו ששותפים צריכים לעבוד ביחד ומספיק עם הקשקושים. תראו את זהות ותיאום האינטרסים שיש בין מדינת ישראל לארצות הברית, איזה יחסים יש בין טראמפ לראש הממשלה נתניהו. הלוואי שזה ימשיך ויחד עם ידידתנו הגדולה ארצות הברית והנשיא טראמפ נביא להצלחות של מדינת ישראל ולעמידה ביעדי המלחמה".

עוד התייחס השר קיש להחלטתו לזמן לשימוע את ראש עיריית הרצליה בעקבות ביטול של טיול תלמידים של אחד מבתי הספר בעיר, מאחר ואת הטיול אמורה הייתה להוביל עמותת אלע"ד. "מדובר בטיול לירושלים שקורה בתיכון הנדסאים הרצליה כבר 15 שנה עם אותה עמותה שמפעילה אותו. ראש העיר החליט מסיבות פוליטיות להודיע למנהלת שהוא מבטל את הטיול. זה דבר שלא ייעשה. זו התערבות פוליטית אסורה. מדובר בנושא שבסמכות המנהלת".

קיש מספר כי שוחח עם סגל ההוראה של בית הספר ועם ההורים ומדובר בטיול נטול כל עיסוק בפוליטיקה. "מי שעושה כאן פוליטיקה הוא ראש עיריית הרצליה. מי שעושים פוליטיקה הם זוג ה'יאירים', יאיר לפיד ויאיר גולן שהחליטו שאני מתערב פוליטית. לא אאפשר לאף אחד להכניס אג'נדות פוליטיות ולבטל טיול רק בגלל שהעמותה ימנית מדי לדעתו. זה לא יקרה".

עוד נשאל השר לעמדתו אודות השיח המתלהט סביב חוק הגיוס, שיח שיש הרואים בו חזרה לימי השישה באוקטובר. "תמיד יהיו חילוקי דעות וזה בסדר. צריך לשמור על שיח ראוי ומכבד ולפעול לפי החוק, ולא להגיע למצב שבו אנחנו מסיתים ועושים דברים שאסור לעשות אחד כלפי השני. יש נושאים חשובים והדיון והשיח חשובים, אבל צריך לפעול בצורה הגונה ומקצועית ולשמור על כבוד הדדי".