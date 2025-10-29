מסעדת רוזה הוותיקה במודיעין משנה כיוון ועוברת לכשרות המהודרת של הרב שלמה מחפוד - מהלך שמהווה בשורה קולינרית לקהל הדתי והחרדי באזור. המהלך מגיע כחלק מתכנית אסטרטגית רחבה שמובילים בעלי המקום, ומציב את המסעדה כיעד בולט עבור שוחרי קולינריה איכותית בשילוב הקפדה הלכתית.

המסעדה, בהובלת השף אריק ווקיל, השיקה לאחרונה ליין חדש של ערבי שף חווייתיים לחובבי בשרים, הכוללים תפריט עשיר ומעוצב, אווירה מוקפדת וחוויית אירוח מושקעת. לצד זאת, נמסר כי גם מסעדת רוזה באשדוד צפויה לעבור בקרוב לכשרות מהודרת של הרב מחפוד.

"החלטנו להתהדר בכשרות של הרב שלמה מחפוד ולתת מענה לקהל גדול שמחפש שילוב של תפריט עשיר ומוקפד", אומר חן גזולי, מבעלי המקום, ומוסיף: "לאור הביקוש הרב ופניות רבות מקהל גדול, בקרוב גם רוזה אשדוד תצטרף לשינוי".

. צילום: רוזה מודיעין

התפריט החדש במסעדת רוזה משלב בין טעמים מסורתיים לנגיעות עכשוויות. הסועדים יכולים לפתוח את הארוחה בלחם בית אפוי בטאבון עם טפנד זיתים, טחינה ושום קונפי, או במאפה קובנה תימני עם טחינה, לימון כבוש ומשוואיה. בין מנות הפתיחה הבולטות: פריקסה אסאדו עם איולי לימון כבוש וצ'ילי, או ספייסי סלמון עם אורז, שאלוט חריף ואיולי - שילובים שמעניקים עומק קולינרי ותחכום מודרני.

בגזרת המנות העיקריות מוצעים צלעות טלה עסיסיות, אנטריקוט מבקר מקומי מיושן, פילה בקר עם קרם ארטישוק, פילה סלמון ברטטוי ירקות ולברק שלם על הגריל. כל מנה מוגשת בעיצוב מוקפד, עם דגש על איכות חומרי הגלם, שילוב צבעים, מרקמים וטעמים שמעניקים חוויה קולינרית מלאה, והופכים את הביקור ברוזה לחוויה בלתי נשכחת לכל סועד.