פרקליטות המדינה הודיעה לבאת כוחו של ח"כ לשעבר אביר קארה, השופטת בדימוס עו"ד שרה חביב, כי לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה בחנה את התיק ולאור הטענות שהועלו על ידה בשימוע הוחלט לסגור את התיק נגדו בפרשת ההצבעה הכפולה.

האירוע שגרם לפתיחה בחקירה בתרחש ביולי 2021 שמהלך הצבעה בכנסת על הצעת חוק הביטוח הלאומי. קארה, ששימש סגן שר במשרד ראש הממשלה, הצביע על אחד מסעיפי החוק ממסך ההצבעה שלו ועלה חשד כי הצביע גם בשמה של ח"כ עידית סילמן.

בחקירתו במשטרה הודה בהצבעה הכפולה ואמר כי היא נעשתה בטעות ובתום לב ודווחה מיד ליו"ר הכנסת באותה תקופה ח"כ מיקי לוי.

אמש פורסם ב-i24NEWS כי כבר קרוב לשנתיים היתה מונחת על שולחנה של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה המלצת סגירה מנומקת ומפורטת של תיק החקירה נגד קארה. אלא שבהרב-מיארה לא קיימה דיון כלשהו על התיק ולא קיבלה בו החלטה.

עו"ד שרה חביב מסרה בתגובה להחלטה: "אני מודה לפרקליט המדינה וליועצת המשפטית לממשלה על שימוע שנערך בלב פתוח ונפש חפצה, שימוע מקצועי וענייני וסבלני לדקדוקי ראיות ומשפט. מדובר בהחלטה צודקת ונכונה ואין לי אלא לברך את אביר, שלאחר שנים שריחפה מעל לראשו עננה של פלילים יוכל לצאת למערכת הבחירות הקרובה ללא אותה עננה. ראוי לציין לחיוב את התנהלותו של אביר סביב החקירה, אשר לאורך כל הדרך הקפיד בכבודם של חוקריו ושמר על כבודה של המערכת. הלוואי ונתברך בחברי כנסת ממלכתיים כמוהו בכנסת הבאה".