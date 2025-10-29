ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (רביעי) לבית המשפט המחוזי בתל אביב לחידוש עדותו בתיקי האלפים ותקף את ההחלטה לעבור החל מהחודש הבא לארבעה דיונים בשבוע.

"אם אומרים שוויון בפני החוק אז אף אחד לא מקבל יחס מועדף", טען נתניהו. "אין מקרים שיש שלושה דיונים בשבוע. זה לא קיים. זה קיים במקרה שלי עם התפקידים שאני צריך לבצע למען כולנו באחת התקופות הכי מאתגרות שיש גם במישור הלאומי וגם במישור הבינלאומי".

הוא תיאר כיצד נראה סדר יומו כראש ממשלה אל מול סד הזמנים של בית המשפט. "סיימנו את הדיונים אתמול ב-13:20, ב-13:30 נכנסתי לדיון בקריה עם הצמרת הביטחונית. לאחר מכן שוחחתי עם האמריקנים. טיפלתי אחר כך בכמה נושאים ואז נסעתי לירושלים. בשעה 23:15 בלילה קיימתי שיחה סודית של שעתיים עם אישיות מהמרחב. הלכתי לישון בארבע לפנות בוקר. מה שאני מתאר לכם כאן לא מתחיל לתאר את כל העומס שיש מבחינה מדינית, ביטחונית ופוליטית. יש תיאום עם האמריקנים לסייר בעיר. אני מניח שאלך לישון שוב בארבע. אני נמצא בתפקיד הקשה ביותר בעולם. בית משפט החליט שאני גם יכול להיות ראש ממשלה וגם נאשם".

הוא פנה לשופטים ואמר: "גם לכם לא יכול להיות מושג על הסכנות שצריך לזהות בזמן ועל ההזדמנויות. ומול זה בית המשפט קבע פה אחד שאפשר לנהל את שני הדברים במקביל. אין להם יכולת לדעת. נקבע איזשהו איזון שגם הוא כמעט בלתי אפשרי אבל להכניס אותי למקום שאף אזרח לא נמצא בו כאשר אני נדרש לפעול למען כל אזרחי מדינת ישראל? אני מדבר על אי צדק. יהיו פה עוד מאות עדי הגנה. לא יכולים להתקיים דיונים ארבעה ימים בשבוע".