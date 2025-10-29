אילת היא היעד האולטימטיבי למשפחות, עם שלל אטרקציות לכל גיל, ים כחול ושמש כמעט כל השנה. אבל לא פחות מהטיולים והאטרקציות, גם המלון עצמו הוא חוויה בפני עצמה - אם יודעים לבחור נכון. יש בתי מלון באילת שהם ממש כמו ריזורט - עם בריכות ענק, מתחמי משחקים ופעילויות לילדים, מסעדות לכל טעם ואווירה שמרגישה כמו חו"ל.

הנה כמה מלונות באילת שמתאימים במיוחד למשפחות, שבהם הילדים פשוט לא ירצו לעזוב את המלון וההורים נהנים סוף־סוף מזמן מנוחה אמיתי.

מלונות באילת עם אטרקציות לכל המשפחה

אם אתם מחפשים מלונות באילת למשפחות שמציעים הרבה יותר מבריכה ונוף יפה - יש כמה מלונות שהופכים את החופשה לחוויה של ממש.

מלון המלך שלמה אילת הוא גן עדן לילדים - עם פארק מים בתוך המלון, מתחם נינג'ה צבעוני וממלכת הילדים שמציעה פעילויות ומשחקים לאורך כל היום. ההורים נהנים מחוויה קולינרית משודרגת, ספא יוקרתי וחדרים מרווחים עם מרפסות. זהו אחד המלונות הבולטים בעיר למשפחות עם ילדים צעירים, בזכות השילוב בין בידור, נוחות וחוויות משותפות.

בצד השני של העיר, מלון ישרוטל ים סוף מציע חוויה רגועה יותר, אבל לא פחות מרתקת. לצד מתחם בריכות גדול ומדשאות עם פינות רביצה, ממתין כאן מרכז צלילה מקצועי שבו אפשר לצלול יחד אל שוניות האלמוגים המרהיבות ולגלות את העולם התת־ימי של מפרץ אילת והים האדום. זוהי חופשה חלומית למשפחות עם ילדים, הרחק מהמולת העיר.

מלונות הכל כלול באילת

יש משפחות שרוצות חופשה באילת שבה לא צריך לתכנן יותר מדי - רק לבחור אם לרדת לבריכה או למזנון. משפחות אלה ימצאו את מבוקשן במלונות באילת שפועלים במתכונת הכול כלול.

מלון לגונה הכל כלול הוא דוגמה מושלמת לכך. האווירה שלו רגועה, השירות חם, והכול באמת כלול - מארוחות עשירות ועד גלידות ושתייה קלה בלי סוף. הילדים נהנים מעצמאות וחופש בחירה, וההורים יכולים לנוח בידיעה שכל פרט כבר מטופל.

מי שמחפש אווירה קצת יותר ספורטיבית ימצא את מקומו במלון ספורט קלאב הכל כלול, מלון שכל כולו אנרגיה וכיף. לצד הבריכה הגדולה ומגרש הטניס מתקיימות פעילויות ספורטיביות לכל המשפחה - מאימונים בחדר כושר ועד טורנירי ספורט מגוונים - ויש גם מופעי ערב שמוסיפים לקצב התוסס של המקום.

צילום: Shutterstock

מלון רויאל ביץ’ אילת - למשפחות שרוצות חופשה יוקרתית

לא כל משפחה מחפשת רק אטרקציות ופעילויות. יש מי שמעדיפים מלון באילת באווירה יוקרתית ורגועה - כזו שמאפשרת לילדים ליהנות, ולמבוגרים סוף־סוף לקחת פסק זמן מהשגרה. רויאל ביץ’ אילת הוא בדיוק המקום הזה: מלון אקסקלוסיבי באווירה אלגנטית, עם בריכות רחבות ידיים, מתחמי מנוחה מעוצבים ומסעדות מעולות.

הילדים נהנים מהבריכה ומהמתקנים, וההורים יכולים להרשות לעצמם לנשום לרווחה - אולי עם קוקטייל בבר, אולי בספא מבית "יערות הכרמל" או פשוט מול הנוף לים. צמוד למלון תמצאו שדרת חנויות ומסעדות משובחות, וגם את פאב המאנקיס המפורסם, המארח מדי ערב דיג'יי והופעות חיות. זו חופשה משפחתית בסטנדרט גבוה, שבה כל פרט מוקפד וכל אחד מבני המשפחה מוצא את מקומו.

טיפים קטנים לחופשה משפחתית באילת

כדי לנסוע לחופשה באילת בראש שקט, כדאי להזמין את המלון מראש - במיוחד בעונות החמות שבהן הביקוש גבוה. אם אתם נוסעים עם ילדים צעירים, חפשו מלונות באילת שמציע בריכה נפרדת לקטנים. למשפחות עם מתבגרים יתאים מלון שמציע פעילויות ספורט, חדר כושר או מרכז צלילה. שווה גם לבדוק חבילות הכוללות ארוחות ואטרקציות, שיכולות להפוך את החופשה לנוחה ומשתלמת יותר.

חופשה באילת שמתאימה בדיוק לכם

בשורה התחתונה, מלונות באילת מציעים חופשות משפחתיות בכל סגנון - ממלונות עם אטרקציות צבעוניות ועד מלונות שקטים ורגועים על החוף. בעיר אחת קטנה אך מלאה חיים, כל משפחה יכולה למצוא בדיוק את האווירה והחוויה שמתאימים לה.