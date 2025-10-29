גורמים במפלגת עוצמה יהודית מתחו ביקורת הבוקר (רביעי) על השר מיקי זוהר בעקבות ההסכם שנחתם הלילה בבחירות להסתדרות הציונית.

"הליכוד החרים את עוצמה יהודית - אך חתם הסכם נדיב עם יש עתיד, מרצ, הרפורמים ומפלגות השמאל, שמעניק להם הסכם נדיב במיוחד כולל רוטציה בתפקיד יו"ר ההסתדרות הציונית ויו"ר קק"ל, למרות שהימין זכה לרוב. זה אולי נראה ימין, אך כך לא מתנהג מי שקורא לעצמו ימין. הזוי וביזיון", אמרו במפלגה.

הלילה כאמור נחתם הסכם קואליציוני מקיף המסדיר את חלוקת התפקידים במוסדות הלאומיים של ההסתדרות הציונית. בהסכם הקואליציוני שותפות כל המפלגות, כולל הליכוד, המזרחי, ש"ס, ארץ הקודש (פינדרוס), שחתמו עם יש עתיד, ליברמן, כחול לבן, מרצ, הרפורמים והקונסרבטיבים.

היו"ר הנוכחי של ההסתדרות הציונית יעקב חגואל יודח, והיו"ר הבא יהיה ברוטציה בין יש עתיד למזרחי. בנוסף על ראשות קק"ל תהיה רוטציה בין הליכוד ליש עתיד.

מטעם השר מיקי זוהר נמסר בתגובה "התסכול של בן גביר שנכשל במשא ומתן בולט, זו לא הפעם הראשונה שהוא יורה בתוך הנגמ"ש. כל סיעות הימין חתמו יחד איתי על הסכם, ומרוצים מחלוקת התפקידים בקונגרס משום שהיא מתבצעת לפי כמות צירים והסכמות, לצערנו לסיעת עוצמה יהודית לא היה מספיק צירים ולכן הם לא קיבלו את התפקיד אותו רצו.

גוש הימין השיג תפקידים חשובים בהסכם והתנועה הציונית תתפתח בקדנציה הקרובה בתקופה החשובה ביותר עבור יהודי התפוצות, ההתיישבות והמחנה הלאומי".