יו"ר מפלגת "ישר!", ח"כ גדי איזנקוט, לא שולל ישיבה בממשלה עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בראיון הבוקר (רביעי) ל-103FM טען איזנקוט בתחילה כי "כל מי שהיה בשבעה באוקטובר חייב לעזוב את תפקידו". כשנשאל אם ישב עם נתניהו אם הציבור יבחר בו, השיב: "אם הציבור יבחר בו נדבר עוד פעם. אני שומע את השאלות האלה כל הזמן - צריך לנצח אותו, ליצור אלטרנטיבה שלטונית. אני חושב שהוא חייב להתפטר".

מבחינת איזנקוט השר בצלאל סמוטריץ' הוא שותף לגיטימי. "המצביעים של סמוטריץ' זה המשרתים".

לעומת זאת, אמר איזנקוט, כי יתקשה לשבת באותה ממשלה עם מפלגת עוצמה יהודית. הוא תקף את השר איתמר בן גביר ואמר: "ישבתי איתו במשלה בשעת חירום, אני לא מקבל את תפיסת העולם שלו ולא רואה אותו חלק מהממשלה. אני חושב שתפיסת העולם שלו הפשיסטית והאופן שבו הוא רואה זכויות אדם ואת מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, מעבר לעבר הקלוקל שלו וההתנהגות שלו, הוא אדם לא ראוי בעיניי".

"אני רואה שותפות לגיטימית בין יאיר גולן, לציונות הדתית, לבצלאל סמוטריץ' והליכוד - ברית המשרתים. אם החרדים יקבלו את ברית המשרתים אשמח לראות אותם. אשמח שתהיה גם מפלגה ערבית שתגיד 'אנחנו מקבלים את מדינת ישראל כמדינה יהודית'", טען איזנקוט.

איזנקוט הבהיר כי המניע לפרישתו מהמחנה הממלכתי של בני גנץ היה אידאולוגי-מבני: "מפלגה שלא תתחייב לעשייה עם שקיפות דמוקרטית ובחירה במוסדות - לא אצטרף אליה. זה התנאי וזה היה התנאי בין בני גנץ, גדעון סער וביני. זה לא התקיים ולכן עזבתי".

כמו כן, הוא פירט על הראייה הפוליטית הרחבה שלו, שהובילה להצטרפותו לפוליטיקה מלכתחילה: "חשבתי שיש הזדמנות לעשות שינוי עמוק בפוליטיקה הישראלית - לחבר את סער ואנשיו שמביאים את דרך ז'בוטינסיקי, עם המפלגה של גנץ ולפיד, שמובילים את הדרך של בן גוריון. חשבתי שיש פה הזדמנות לנסות לעשות מהלך שיוביל דרך אחרת, דרך המרכז, שהיא הדרך הנכונה למדינת ישראל. גם בתפיסת העולם של זהות מדינה, יהודית דמוקטית מתקדמת, שירות לכול, חוקה לישראל וכל הדברים שבן גוריון כתב בהכרזת המדינה - טעיתי".