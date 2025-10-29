שר הביטחון ישראל כ"ץ חתם היום (רביעי) על צו מיוחד האוסר את כניסת נציגי הצלב האדום הבינלאומי לבתי הכלא לצורך ביקורים אצל מחבלים, לרבות אלו המוגדרים "נוח'בות" וכלואים לפי חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים.

הצו נחתם לאחר קבלת חוות דעת מקצועית של שב"כ בנושא. על פי ההמלצות שהונחו בפני השר, ביקורי הצלב האדום עשויים להביא לפגיעה ממשית בביטחון המדינה.

ההחלטה חלה על אלפי כלואים ששמותיהם מופיעים ברשימה חסויה המצורפת לצו ומעתה ואילך לא יתאפשרו ביקורים של נציגי הארגון בבתי הכלא שבהם הם מוחזקים.

השר כ"ץ הסביר כי "חוות הדעת שהוצגו בפניי מעידות ללא כל ספק כי ביקורים של הצלב האדום אצל המחבלים בבתי הכלא יפגעו פגיעה חמורה בביטחון המדינה. ביטחונה של המדינה ושל אזרחינו קודמים לכל".