לוחם המילואים רס"ר אפי (יונה אפרים) פלדבאום הי"ד שנהרג אתמול בעזה חווה בעבר ניסיון גיוס לשב"כ כסוכן נגד חבריו להתיישבות, כך דיווח העיתונאי אלחנן גרונר באתר 'הקול היהודי'.

פלדבאום, תושב זית רענן שבמועצה האזורית מטה בנימין, הניח אישה, שולמית, וחמישה ילדים. הוא עבד כקבלן, ולצד שירות המילואים התנדב בהכנת אוכל לחיילים בודדים ולחיילי מילואים.

גרונר סיפר על ההיכרות האישית שלו עם פלדבאום. "את אפי הכרתי לפני 14 שנים כשהיה בישוב נחליאל והמחלקה נגד יהודים בשב"כ ניסתה להפוך אותו לסוכן נגד חבריו. שללו לו את רישיון האקדח אחרי שהותקף באבנים בידי ערבים וירה באוויר, ואז ניצלו את זה בשב"כ כדי להכריח אותו לדבר איתם כדי שיחזירו לו כביכול את האקדח.

השיחות פתאום הפכו לכאלו שבסופן בתשלום, והתחילו לשאול אותו על חברים. כשהבין שהמנוולים מנסים להטביע אותו במלכודת פנה אלי לעזרה שנפרסם ונפוצץ את האירוע. נסעתי אליו לנחליאל וזה היה אחד הראיונות המצולמים הראשונים שפרסמנו בקול היהודי", כתב גרונר.

בעדותו מלפני 14 שנים סיפר אפי הי"ד כיצד ניסה נציג השב"כ לגייס אותו לשורותיו. "הוא הציג את עצמו כאילו הוא חבר, הוא אמר לי שהוא רוצה לעזור לי לקבל את האקדח. בפגישה הזאת הוא הביא לי 500 שקל, אמר לי - "שיהיה לך". לאחר מכן נפגשנו שוב, כנראה במתקן של השב"כ, הוא ניסה גם לגרום לי לדבר על חברים שלי. הוא ניסה לתת לי רשימה של שמות שהוא אומר שהם בעיתיים כדי לראות לפי הבעיות הפנים שלי מה אני חושב באמת. בפגישה השנייה הוא הביא לי 300 שקל, סיפרתי לחבר על המקרה, אמרתי לו שאם עד תקופה מסוימת אני לא יספר על המפגשים האלה אז שהוא יספר את זה כדי שלא יוכלו לעשות עליי לחץ פסיכולוגי".

"בפגישה השלישית ראיתי שאני עדיין לא מקבל את האקדח בחזרה ואז הם אמרו לי אם תמשיך להיפגש איתנו נחזיר לך את האקדח. בפגישה זו שוב קיבלתי 500 שקל. סיפרתי לרב שלי על הפגישות והוא שלח אותי לדווח לחוננו. נפגשתי עם חוננו ומאז השב"כ לא דיבר איתי".

שמואל (זנגי) מידד, מנכ"ל ארגון חוננו שסייע לאפי מול השב"כ מסר: "אין לנו מושג עד כמה שיטות השב"כ הן נלוזות ואכזריות ובימים אלה הן עדיין ממשיכות. אני קורא לראש השב"כ החדש, דוד זיני - התאפס קצת על התפקיד, קח אויר ועשה סדר בארגון שעליו לקחת את האחריות. רק לאחרונה הודלפה לי החלטה פנימית ממוסמכת בשב"כ 'להוריד' את ארגון חוננו ואותי אישית, אשמח לשמוע ממך - למה?".