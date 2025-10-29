נהג אוטובוס כבן 70 מחברת "אקסטרה", המפעילה את קו 16 בנתניה, נדקר אמש (שלישי) מספר פעמים בבטנו על ידי שלושה נערים במהלך עבודתו.

חרף הפציעה הקשה, הצליח הנהג לנסוע עד לבית החולים לניאדו בעיר. הוא נותח מספר פעמים ומאושפז במוסד הרפואי כשהוא מורדם ומונשם במצב קשה.

בעקבות האירוע הקשה הודיע ועד עובדי חברת האוטובוסים וארגון נהגי האוטובוסים מבית ההסתדרות הלאומית על שביתה במחאה על האלימות הגוברת נגד נהגים. הארגון הודיע כי יינקטו צעדי מחאה נוספים בשבוע הקרוב במטרה להבטיח את ביטחון הנהגים.

עופר סיטרוק יו"ר ועד עובדי אקסטרה אמר: "הגיעו כבר מים עד נפש. אנו נקיים שביתה רבתי עד שעות הצהריים בכדי למחות על החרפה הזו. היום בו נהג ירצח כבר כאן, חייבים לעצור את החרפה".