אביו של מג"ד סיירת הנחל שנפל: "לא ניצחנו - עזה חיה ובועטת" צילום: באדיבות המצלם

חיים ברנשטיין, אביו של סא"ל יהונתן (ברנש) צור הי"ד וחבר פורום הגבורה, קורא למדינת ישראל להשלים את המלאכה בעזה עד להכרעת החמאס.

בדבריו מסביר ברנשטיין, תושב עוטף עזה, כי נראה שמדינת ישראל מתכוונת להפקיד את הביטחון של תושבי הדרום בידי ארה"ב ומדינות ערביות. לדבריו אם רוצים למנוע מתקפה נוספת, על אזרחי ישראל לקום ולזעוק מול ממשלת ישראל.

"מוכרחים להקים כל זעקה. יצאנו למלחמה לפני שנתיים, אחרי שמיטב בנינו וגם בני שלי בלמו בגופם את ההתקפה האכזרית, את הטבח הנוראי שהתחולל פה בעוטף עזה. יצאנו למלחמה קשה מתוך אמונה שמובילים אותנו אל מטרת ניצחון".

מאז לא ניצחנו, עזה חיה ובועטת. מספיק לפתוח את העיתון היומי בשביל לראות חילופי אש, סבבים, הכל חוזר לקדמותו, והנורא מכל, מדינת ישראל מתכוונת להפקיד את ביטחוננו, את ניצחוננו המוחלט על עזה, בידיים של דוד טוב מאמריקה. של שכנים נאמנים ממצרים, מטורקיה, מקטר, מסעודיה, מאינדונזיה", אמר ברנשטיין.

הוא הוסיף "אם רוצים אתם שהבנים שלכם לא יאלצו לבלום בגופם כמו בני, את המתקפה הבאה מחר או בעוד שנה או בעוד עשר שנים, מוכרחים לזעוק: מדינת ישראל צריכה להשלים את המלאכה עד הניצחון המוחלט. מנוצח הוא כנוע או מת".