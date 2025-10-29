לקראת אירוע במלאת שישים לפרסום ה'נוסטרה אטאטה', המסמך שנועד בין השאר לתקן ולהתאים למציאות את יחסה של הנצרות הקתולית ליהדות, הוזמן הרב גיא אלאלוף לביקור בוותיקן. בראיון לערוץ 7 הוא מספר על ההזמנה ומדוע סירב לה.

הרב אלאלוף מציין בפתח דבריו כי הוא שומר מזה זמן רב על קשרים עם בכירים בכנסייה הקתולית, ,אני עוסק איתם בעיקר בעניינים של ניסיון מצידי כיהודי להשפיע על עמדות הכנסייה כלפי ישראל, כדי שיקשיבו לנו יותר וישמעו אותנו יותר. כתוצאה מהקשרים הללו עם הבכירים מאוד הוזמנתי לאירוע של שישים שנה להצהרת הוותיקן שמנקה את היהודים מחלק מההאשמות שהם האשימו אותנו במשך אלפיים שנה. קיבלתי הזמנה למפגש עם האפיפיור".

על השיח אותו הוא מקיים עם בכירי הכנסייה, מספר הרב אלאלוף כי מדובר בשיח ופחות בויכוחים, כפי שניתן לראות בערוץ היוטיוב שלו, שם מופיעה שיחתו המורחבת עם הקרדינל פיצבלה, הבכיר ביותר בכנסייה הקתולית שמדבר עברית. "הרבה פעמים, בעיקר בשנתיים האחרונות, הנושא שעולה הוא מדינת ישראל והמלחמה. אנחנו מחליפים עמדות, מתווכחים ומנסים לשפר את מעמדה של ישראל בעיני הכנסייה".

להערכתו של הרב אלאלוף הוא לא היהודי היחיד שקיבל הזמנה שכזו, ועם זאת הוא רואה ייחודיות מסוימת בהזמנה שהועברה אליו, וזאת מאחר ו"הכנסייה מחפשת הכרה מהיהדות הנאמנה. מי שנפגש איתם בדרך כלל הם או יהודים חילוניים או רפורמים וקונסרבטיבים, והם רוצים לפגוש יהודים מהמיינסטרים היהודי ולא אנשים מהשוליים שלא מייצגים עמדות מרכזיות בחברה הישראלית".

על הבחירה שלו לסרב להזמנה, מסביר הרב אלאלוף ואומר כי "הזיכרון שלי לא קצר. אני זוכר היטב שרק לפני שנה האפיפיור הקודם, שכבר מת מאז, החדיר לעולם את מושג רצח העם הג'נוסייד שישראל "מבצעת" בעזה. הוא המנהיג הראשון שהגה את הרעיון והעלה אותו על דל שפתיו, ואחר כך זה שטף את כל אירופה. האפיפיור הוא עדיין אדם משפיע מאוד בעולם", אומר הרב ומזכיר את הציטוטים האנטישמיים מהברית החדשה שאוזכרו גם הם ביחס למלחמה בישראל, "ואי אפשר להגיד שעכשיו אנחנו בסדר אתכם, אנחנו פתוחים דף חדש ומהצד השני להמשיך באותן תפיסות אנטישמיות רק בשפה חדשה של המאה ה-21 ואנחנו נתחייך ונצטלם עם אנשים מהוותיקן, בוודאי לא עם האפיפיור".

ואולי, אנחנו שואלים את הרב אלאלוף, העמדות הללו היו דווקא עמדותיו של האפיפיור הקודם, שכזכור הלך לעולמו, ועמדותיו של האפיפיור הנוכחי אחרות? "מכיוון שאני מכיר היטב את התיאולוגיה הקתולית אני לא חושב שזה תלוי בדמות כזו או אחרת. זו תפיסה עמוקה של הכנסייה. הם אוהבים שם יהודים מתים וחלשים. אומרים שהם אוהבים יהודים כי ישו היה יהודי, אבל הוא היה יהודי שהועלה על הצלב. כשאנחנו חזקים הם לא אוהבים אותנו וזה לא קשור לאפיפיור כזה או אחר. אין הבדל מהותי ביניהם, אלא רק בשוליים, בקצוות ובפרטים הקטנים".

מאחר וכך, שאלנו את הרב, מה בדבר השיחות שקיים ואולי עוד יקיים עם בכירים אחרים בכנסייה? "יש יוצאי דופן. כמו בכל מקום, גם במקום שבו חיים אנשים עם אידיאולוגיה מאוד עמוקה, יש יוצאי דופן. הקרדינל פיצבלה חי בישראל שלושים וכמה שנה, הוא דובר עברית ובהחלט הושפע מהחברה הישראלית והוא בהחלט מיוצאי הדופן", משיב הרב אלאלוף ומוסיף כי אינו סבור שנכון לנקוט בגישה של בידוד העם היהודי ותחושה שלגויים אין השפעה עלינו. "אני בהחלט חושב שצריך לנהל יחסים עם כל העולם כולו, כפי שמדינת ישראל מנסה לעשות, וגם מול דתות גדולות כמו הכנסייה הקתולית. אני רק חושב שצריך לעשות זאת מתוך זקיפות קומה. לא ללחוץ ידיים ולחייך אלא להגיד את מה שיש לנו בצורה ברורה וזקופה".

הרב אלאלוף מאמין שסיכוי להתקבל יש רק לשיח כזה שמגיע מתוך זקיפות קומה וביטחון בצדקת הדרך ואמונה בנצח ישראל ועמידה על עקרונותינו בלי לוותר עליהם למען כרטיס כניסה לשיח עם הכנסייה. דוגמא לשיח שכזה הוא מוצא באופן בו מתנהלים אישים כדוגמת הרב שמואל אליהו והרב שרקי מול גורמים מוסלמים. "גם אצל הנוצרים, הרבה פעמים הם מעריכים אותנטיות ועמדה כנה שהם מבינים שהיא מייצגת את הלך הרוח הישראלי בצורה הרבה יותר אמיתית".

על הסירוב ברמה הטכנית פרקטית שלו, מספר הרב אלאלוף: "את ההזמנה קיבלתי במייל מהקרדינל האחראי על השיח עם היהודים. הודעתי שאני לא מגיע בלי לפרט את הסיבות. הרבה יותר חשוב לי לפרט את הסיבות לקהילה, לתלמידים ולשומעים שלי. הרבה יותר קריטי שהם ידעו למה ואיך לעשות זאת, מאשר הקתולים עצמם שלא בטוח שיכולים להבין את השיח הפנימי שלנו".

הרב אלאלוף מעיר כי תשובתו לא ניתנה מיידית, אלא רק לאחר התייעצות עם רבותיו כדי לעשות את המעשה באופן נכון ושקול.

באשר לעצם האירוע שאליו לא יגיע הרב אלאלוף בוותיקן, אומר הרב כי "מפגשים עם דרג בכיר כמו האפיפיור הם מאוד דיפלומטיים וכוללים מילים חמות על הקשר ועל הצורך לגשר על המכשולים ההיסטוריים. בדרגים נמוכים יותר מגיעים לשיחות עמוקות הרבה יותר ודיונים הרבה יותר רציניים". לדבריו במפגש עצמו "יכולה להתנהל שיחה אבל אפשר לסמוך על הוותיקן, שהם אלופי העולם בדברים האלה, שהם יוציאו לתקשורת את הדברים בדיוק בצורה שהם רוצים שזה יצטייר. הם הרבה הרבה יותר מתוחכמים מאיתנו בדבר הזה, בוודאי יותר מאדם פשוט כמוני".