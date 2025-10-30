“הוא לא מבין למה אנחנו עושים לו את זה", אמרה מרים, הבת הבכורה. “הוא מרגיש שהוא איבד את החירות". ישבו מולי ארבעת ילדיו של רפאל.



“אנחנו רק רוצים לשמור עליו", אמר יואב בלחש, “אבל הוא כל כך כועס עלינו". אביהם, רפאל, היה אדם חכם, אהוב וחד־מחשבה. במשך שנים שימש מורה נערץ בתיכון בעיר. אבל בשנים האחרונות הוא החל לשכוח. בתחילה שמות, אחר כך מקומות. עם הזמן - גם את האנשים שסביבו. האבחנה הייתה ברורה: דמנציה מתקדמת.



“זה קרה באמצע הלילה", סיפרה תמר. “התעוררתי מרעש קל מהמסדרון, וראיתי שאבא לא במיטה. הדלת הייתה פתוחה, והבית שקט. יצאתי החוצה - והוא פשוט הלך. יחף, מבולבל, לא יודע מי הוא". מאז, הם לא מצליחים לישון בשקט.

אחרי התייעצות עם הרופאים, ולאחר שמוצו כל האפשרויות - הוחלט להתקין מעקה מיוחד על מיטתו, כדי למנוע ממנו לצאת ולסכן את עצמו. אבל כשרפאל הבין מה קרה, הוא התפרץ: “קשרו אותי! לקחו לי את החירות!” והילדים - כאבו לא פחות.

“רב", שאלה מרים, “אנחנו לא יכולים לראות אותו כך. אבל אם נסיר את המעקה - אנחנו פשוט נעמוד מול סכנת חיים. מה נכון לעשות?”



זו אחת השאלות הכואבות ביותר שאנו פוגשים ב”קדושת החיים”. לא מדובר רק בפיקוח נפש, אלא במקום שבו נדרשים הילדים להחליט עבור הוריהם - ולעיתים, גם בניגוד לרצונם.

בעל ה”ציץ אליעזר”, עסק לעומק בשאלה הזו, הוא מזכיר את הסיפור הידוע בגמרא על רב אסי, שאמו איבדה את צלילות דעתה. בשלב מסוים, הפסיק לטפל בה בעצמו והעביר את האחריות לאחרים.



הרמב”ם מסביר - לא מתוך זלזול בכיבוד אם עשה זאת, אלא להפך: לפעמים הדרך לכבד הורה היא דווקא לא להיות המטפל הישיר. ה”ציץ אליעזר” מדייק: כאשר נדרשת פעולה שיש בה פגיעה בגופו של ההורה - כמו קשירה - אין זה ראוי שהילדים יעשו זאת בעצמם. עדיף שאיש מקצוע מוסמך יבצעו זאת, כדי שלא תיפגע מערכת היחסים שבין ההורה לילדיו.

במקרה של רפאל, ההנחיה הייתה ברורה: הילדים אינם צריכים להיות אלו שיכבלו את אביהם. כך נשמר האיזון בין החובה להציל - לבין החובה לשמור על כבודו של ההורה.

בעבודתנו היומיומית ב”קדושת החיים” אנו פוגשים שוב ושוב את הגבול הדק שבין הרצון להגן - לבין הפחד לפגוע.

