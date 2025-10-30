תת גונדר ודים גולדשטיין, מפקד בית סוהר עופר, משוחח עם ערוץ 7 על הפעילות המורכבת וההתמודדות עם הכלואים - מחבלים מכל ארגוני הטרור.

"אנחנו מחזיקים כרגע 2,700 מחבלים מיו"ש, מעזה, מחבלי נוח'בה, מחבלים מכוח רדואן של חיזבאללה וגם כאלה שהשתתפו בטבח בשבעה באוקטובר", מסביר גולדשטיין.

הוא מוסיף "הלוחמים והלוחמות שלנו נמצאים כאן 24 שעות. הם רואים את המחבלים מקרוב, באים איתם במגע וזה לא דבר פשוט. בסוף יש לנו אחריות גדולה. את הרגשות אנחנו משאירים בבית. כאן המטרה היא לא לאפשר להם לעשות דברים קיצוניים והמדיניות של השר ברורה לנו - לתת להם מינימום תנאים. לא יכול להיות מה שהיה פעם".

גולדשטיין מספר כי אחת הפעילויות המרכזיות היא לדאוג גם לביטחונם של הסוהרים. "המחבלים מייצרים מכל מיני דברים מהתא אמצעי לחימה כדי לפגוע בנו. הם חידדו מראות מפלסטיק כדי לפגוע, פירקו חתיכה של דוש שניתנה להם כדי לייצר מזה אמצעי לפגיעה".

החשש מפגיעה באנשי הצוות ליווה גם את המבצע שנערך לאחרונה לשחרור מחבלים בתמורה לחטופים שחזרו מהשבי. "זה היה מבצע מורכב מאוד, עם הרבה רגש, זה לא פשוט. חשוב להגיד שמצד אחד אנחנו רואים את המשפחות השכולות ומבינים את המחיר - ומצד שני המטרה שלנו היא לראות את החטופים החיים והחללים כאן בארץ. זה מה שעמד מול עינינו במהלך כל השחרורים שביצענו בכלא עופר. דאגנו שלא יהיו חגיגות וידענו שהם ינסו לעשות משהו - כולל לנסות ולתקוף אותנו".

אחד הדברים שיצרו שינוי מהותי במלחמה האחרונה הוא החלטת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק את התנאים הטובים מהם נהנו מחבלים לאורך השנים בבית הסוהר. "היו להם בעבר תנאים מפליגים. היו קנטינות, מכבסות, מחסנים ומבחר של אוכל שאפילו לאזרח רגיל לא היה. עכשיו אנחנו במשילות מלאה והם מקבלים את המינימום הנדרש על פי החוק הבינלאומי. אנחנו מסכלים כל ניסיון להקים הנהגות פה. אנחנו מזהים את הדברים האלה. הפעילות היא מיידית, הרתעתית לפיזור, כדי שלא יקומו הנהגות סמויות.

יש הרתעה משמעותית. אני יודע שהמחבלים לא רוצים להגיע לבית הסוהר, כי התנאים הם לא מה שהיו. מחבלים רבים לא חוזרים למאסר בגלל ההרתעה הזו", הוא מדגיש.

הכוח המניע שלו ושל פקודיו הוא הרצון להצליח במשימה שהוטלה עליהם. "אתה מבין שאתה בתפקיד מאוד רגיש, מאוד אחראי, מנהל יחידה גדולה, עם אנשי סגל רבים, וצריך להיות בדריכות מבצעית כל הזמן. אין פה יום או שעה שאתה לא חושב על היחידה, על הפעולות. אתה צריך להיות כל הזמן לחשוב כדי להיות קדימה, כדי שהמחבלים לא יפתיעו אותך. זה המפתח להצלחה".