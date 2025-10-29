ח"כ אביחי בוארון (הליכוד) הודיע כי לא ישתתף בעצרת החרדים שעתידה להיערך מחר (חמישי) בצהריים, לאחר שבחן את האפשרות להצטרף אליה.

"בשלב הראשון שקלתי להצטרף לעצרת מטעמים של 'ימין מקרבת', אך משעה שהבנתי שקבוצות קיצוניות מחדדות את המסר 'נמות ולא נתגייס', וכשרוב מבני משפחתי משרתים - לא אגלה סובלנות לקריאה הזו ולמסר הזה, לא אשתתף בעצרת", הסביר בוארון את החלטתו.

שלשום אמר בוארון לרדיו "קול ברמה" כי "יש ברית כרותה בין הליכוד לציבור החרדי, התורה היא סם החיים שלנו ולימוד התורה זה ערך עליון".

גם שר התקשורת שלמה קרעי שאמר כי הוא שוקל להגיע לעצרת החליט להימנע מהגעה. "אני לא מתכוון להגיע לעצרת," אמר קרעי. "מבחינתי אין בעיה שאחרים יגיעו. יכול להיות שיהיו שם תמונות של שוליים קיצוניים שינסו להראות מחאה נגד חוק הגיוס והגיוס בכלל. אני לא צריך להיות במקום של שוליים כאלה".