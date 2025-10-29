ראש עיריית רמת גן, כרמל שאמה הכהן, פרסם התייחסות חריפה בנוגע למופעי הענק של הזמר אייל גולן בפארק הירקון בתל אביב. לדבריו, "אייל גולן חושב שלמי שיש כסף, צבא יחצ"נים וקומץ מעריצים עיוורים ומתלהמים שקל להתסיס, אז הכל מותר לו".

עוד כתב ראש העיר, "גולן חושב שמה שהצליח לעשות לטאיסיה בכוח כספו והשפעתו בתקשורת וברשתות, הוא יצליח גם לעשות לי ולרמת גן - פשוט לרמוס, להכפיש ולהלך אימים".

שאמה הכהן הוסיף כי לעיר רמת גן "אין שום עניין אישי עם גולן", אך ציין כי "לא ייתכן שמופע בתל אביב יכוון את כל הרעש הלא חוקי לרמת גן". לדבריו, לאחר המופע הראשון, שבו נרשם "רעש חריג שהגיע מהירקון ועד דרום רמת גן", פנתה העירייה בכתב לעיריית תל אביב בבקשה לטפל בנושא, מבלי לערב תקשורת.

לדבריו, הציפייה הייתה לתגובה עניינית ושיתוף פעולה, אך "במקום זאת זכינו למתקפה תקשורתית מלאה בשקרים ובהתססה דוחה - מאשכנזים ומזרחים, דרך ביבי ולא ביבי, ועד איחולי מחלות קשות".

עוד כתב כי הורה שלא להגיב תקשורתית אלא להזמין מודד מוסמך להופעה השנייה "שימדוד ויכריע מי צודק, ויכתוב דו"ח מקצועי שניתן להגיש גם בבית משפט". שאמה הכהן ציין כי "היום הונח בפני דו"ח המודד המוסמך, המאשר את אשר עשרות אלפי תושבים הרגישו בתוך ביתם".

בהתייחסותו לדבריו של גולן במופע, כתב ראש העיר: "בשונה מאמנים אחרים שהתנצלו על כך מראש או בדיעבד, גולן בחר לעלות על הבמה ולזלזל בעיר ובתושביה, באמירה מתריסה - 'שישמעו אותנו טוב ברמת גן'".

עוד הוסיף, "טאיסיה נותרה לבד מול גולן ועוצמתו, ונלחמה על האמת שלה ככל יכולתה, אך זה לא היה כוחות. ר"ג היא לא טאיסיה! ר"ג חזקה".

שאמה הכהן סיכם כי מעבר לרעש החריג, "עצם קיום סדרת הופעות בירקון הוא הפרה וביזוי של פסק דין שניתן לפני שנים, שקבע מגבלות ברורות לגבי מספר המופעים המותרים בפארק ובאיזה רצף". לדבריו, העירייה תפעל למצות את כל הצעדים בהתאם לפסק הדין, ובמידת הצורך גם לעתור לבית המשפט.